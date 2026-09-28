Dall’Ara – Fattore per l’Italia in vista del match di lunedì prossimo

Lunedì 5 ottobre è in programma la terza giornata della Nations League, che vedrà opporsi Italia e Turchia. Le due nazionali stanno giocando, nel momento in cui scriviamo (risultato parziale di 0-3 per gli azzurri, reti di Bastoni, Frattesi e Kayode), a Bursa per il secondo turno del gruppo A1. L’Italia ha giocato allo stadio Renato Dall’Ara in 25 occasioni, raccogliendo 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima sfida andata in scena a Bologna, vide gli azzurri pareggiare (a reti bianche) proprio contro la Turchia, il 4 giugno 2024.

Il Dall’Ara raccoglie positività

Sviscerando i numeri, o semplicemente osservandoli, è chiaro che lo stadio Dall’Ara rievochi memorie positive per la nazionale italiana. La prima sfida contro la nazionale turca sotto le Due Torri finì addirittura con un perentorio 6 a 0, risalente al 2 dicembre 1962. In quel pomeriggio bolognese (la gara valida per la qualificazione agli europei si giocò alle 14.30) una doppietta di Rivera e il poker di Alberto Orlando sancirono la vittoria degli azzurri.

L’ultima volta, invece, tra le due nazionali (come ricordato poc’anzi) terminò 0-0: l’amichevole tra Italia e Turchia sotto la gestione Spalletti. Guardando al passato, la nazionale italiana ha giocato al Dall’Ara dieci incontri tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento. Le apparizioni dagli anni Duemila in poi sono calate: la prima presenza degli azzurri a Bologna, nel nuovo millennio, risale al 2013, in amichevole contro San Marino. Due anni più tardi altra amichevole contro la Romania (2-2). Dopodiché nel 2018 l’Italia affrontò la Polonia (1-1), mentre l’ultimo successo allo stadio Dall’Ara è datato 2021, nel sibillino 4-0 inflitto alla Repubblica Ceca. Prima della doppia sfida alla Turchia, l’ultima partita della nazionale sotto la torre Maratona fu quella contro la Germania, terminata anch’essa in pareggio.

L’augurio è che il Dall’Ara rimanga stadio e ambiente vittorioso per il prosieguo del cammino dell’Italia.

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