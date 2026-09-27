Bologna, Cambiaghi ancora titolare in Nazionale: l’esterno pronto per Turchia-Italia

Secondo appuntamento in vista per la Nazionale di Roberto Mancini che, dopo il ritorno ufficiale sulla panchina azzurra, tornerà in campo per la 2^ giornata di Nations League. L’Italia sarà ospite della Turchia e nel 4-3-3 della selezione italiana ci sarà ancora il rossobòù Nicolò Cambiaghi.

L’esterno originario di Monza è stato il migliore nella sconfitta dell’Olimpico di Roma contro il Belgio. I Diavoli Rossi di mister Van Bommel hanno dominato la sfida per tutto il primo e dopo il secondo gol hanno controllato la sfida. Un dominio che l’Italia ha “fermato” solamente in avvio di secondo tempo, quando Nicolò ha alzato “il volume” del suo gioco, sfruttando la sua tecnica e la sua velocità sulla fascia sinistra.

Conferma importante per Cambiaghi

Per Nicolò Cambiaghi si tratta di una conferma importante anche in ottica Bologna. L’esterno sta dimostrando tutte le sue qualità offensive, in un ruolo fondamentale nel calcio moderno e che nel calcio italiano di fatto mancava.

Nel suo bagaglio manca qualche gol, ma al momento è uno degli esterni più completi del movimento azzurro. Il suo apporto è essenziale nella squadra rossoblù quanto lo è stato in Italia-Belgio dove, con Kean (altro confermato nell’undici titolare, è stato l’unico a creare superiorità numerica parte dall’uno contro uno.

Per il giocatore si tratta di un attestato di stima da parte del CT che va oltre il rendimento. Anche perché quella contro la Turchia per Cambiaghi sarebbe solamente la terza presenza con l’Italia, la seconda consecutiva da titolare. Domani a Bursa, quindi, la Nazionale punta ancora sul talento e sulla rapidità dell’esterno cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta.

Probabile formazione azzurra in Turchia-Italia

Cambiaghi sarà tra i sette giocatori che contro la Turchia verranno confermati nella seconda uscita dell’Italia del Mancini-bis. Con lui ci sarà anche un altro pezzo di Bologna, come l’ex Riccardo Calafiori. Ecco l’undici titolare degli azzurri.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Tonali, Romano, Frattesi; Kean, Pio Esposito, Cambiaghi. Allenatore: Roberto Mancini.

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