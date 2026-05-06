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Dallinga verso il rientro con il Napoli: le ultime dall’infermeria

L’attaccante olandese e il terzino portoghese potrebbero esserci per la trasferta al Maradona, così come il portiere polacco

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2 minuti fa

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Thijs Dallinga in Bologna-Napoli 2-0 (©Bologna FC 1909) gol in Bologna-Celtic
Thijs Dallinga esulta per il gol del momentaneo 1-0 in Bologna-Napoli (©Bologna FC 1909)

Aumentano giorno dopo giorno le probabilità di rivedere il nome di Thjis Dallinga nella lista dei convocati del Bologna per il Napoli, match in programma lunedì 11 maggio alle 20:45. «Almost» ha scritto l’olandese in una storia Instagram in cui calcia un pallone. In altre parole, manca poco a rivederlo in gruppo.

A causa della tendinite, Dallinga non scende in campo dal 22 marzo contro la Lazio in campionato. Praticamente un mese e mezzo in cui Castro ha dovuto reggere il peso dell’attacco del Bologna da solo. Questa settimana, però, le cose potrebbero finalmente cambiare.

Dallinga ma non solo: il punto sugli infortunati verso Napoli-Bologna

Dallinga non è l’unico che potrebbe fare ritorno dall’infermeria in occasione di Napoli-Bologna. Anche Joao Mario, come riportato da Marcello Giordano nell’edizione odierna del Resto del Carlino, sta risolvendo il lieve stiramento al retto femorale della coscia sinistra e pare destinato a rientrare in gruppo in questi giorni.

Joao Mario (© Damiano Fiorentini)

Joao Mario (© Damiano Fiorentini)

Ancora più probabile, invece, il rientro in gruppo di Skorupski: il portiere polacco ci sarà contro la squadra di Conte, e non è escluso di vederlo anche dal 1′. Infine, rimangono indisponibili Cambiaghi e Casale, rispettivamente per lesioni all’adduttore della coscia sinistra e al soleo del polpaccio sinistro. I due, con ogni probabilità, hanno finito la stagione in anticipo.

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