De Silvestri post Bologna-Cagliari (0-0): «Il ciclo non è finito»

Un pareggio con pochi spunti degni di nota tra Bologna e Cagliari nella trentacinquesima giornata di Serie A. Le parole di Lorenzo De Silvestri a fine gara.

Le parole di De Silvestri

«Sicuramente ci tenevamo a vincere ma non siamo riusciti ad essere pericolosi. Finiremo la stagione a 60 partite, non è facile motivare tutti giocando ogni tre giorni e tenere i ritmi. Sicuramente questa stagione ci ha fatto bene a capire come è stare in Europa. I fischi ci sono e vanno rispettati , vuol dire che abbiamo alzato l’asticella ma non è semplice gestire questi ritmi, anche mentalmente. Abbiamo avuto degli alti e delle gioie vissute come in Europa League che vanno ricordate».

Sul rendimento generale:

«Ci sono due modi per vivere le cose, o trovando alibi oppure no. Io non sono così, ho cercato di influenzare il gruppo a vivere le difficoltà in maniera positiva. A me ha dato fastidio quando è stato messo in discussione. Una sconfitta non è un dramma e noi siamo in crescita sotto questo punto di vista».

Sul futuro personale:

«Sono a completa disposizione della società, il mio ruolo ormai lo conosco e non mi sono stancato di farlo. Parlerò con il club e speriamo di accordarci prima della fine della stagione».

E del gruppo:

«Ogni anno dei cambiamenti ci sono ma è anche giusto così. Penso che questo gruppo abbia ancora da dare. Il mister fa parte di questo ma non dipende da me, ci motiva e ci ha portato a grandi risultati. Se io vedessi qualcosa che non accetto mi farei da parte ma ancora vedo ragazzi propositivi e che vogliono stare a Bologna, il ciclo non è finito».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook