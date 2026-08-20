De Silvestri, un capitano dal valore inestimabile

Lorenzo De Silvestri a Bologna è un simbolo. Anzi, il simbolo, il sindaco di tutti i tifosi rossoblu. Veterano instancabile, anima e deejay dello spogliatoio, entusiasta terzino e innamorato bolognese d’adozione: Lollo è tutto questo e molto altro. E, se da un lato Transfermarkt lo ha eletto in una statistica come il capitano dal valore più basso di tutta la Serie A, bisogna tenere conto di tutto ciò che l’ex Torino fa per il club. Perché se il Bologna è diventato il Bologna è anche merito suo.

600 mila ragioni

600.000 euro. Questo è il valore attuale sul mercato di Lorenzo De Silvestri che, a chi non conosce il Bologna, potrebbe sembrare un giocatore qualsiasi. I dati ci parlano infatti di un trentottenne che ha giocato appena 12 spezzoni, concludendo la stagione con meno di 500 minuti a referto. Eppure, e chi lo ha incoronato sindaco lo sa, Lollo oggi è Bologna.

E lo possiamo dire ora, dopo sei lunghe stagioni di sacrifici al servizio dello Squadrone. Perché, in una meravigliosa parabola umana, De Silvestri si è dovuto sudare la sua posizione reinventandosi continuamente per il bene dei suoi compagni. Una dote sempre più rara e apprezzata nel mondo del calcio moderno.

Casa De Silvestri

Alzi la mano chi, al suo arrivo, avrebbe potuto ipotizzare che il Bologna sarebbe diventato la squadra nella quale Lollo ha giocato per più stagioni. Perché se qualcuno lo avesse detto il 17 settembre 2020, data della sua firma, in pochi ci avrebbero creduto.

E invece, quando ha avvertito un calo di rendimento e del minutaggio in campo, il numero 29 ha scelto l’amore per la città e per il suo nuovo popolo. Prima ha fatto da mamma chioccia in spogliatoio, poi si è scoperto “guida cittadina” al servizio dei nuovi compagni di squadra. Per far scoprire loro la bellezza della Dotta e farli innamorare perdutamente, proprio come è accaduto a lui qualche anno prima.

L’umanità del Sindaco

Ma non fatevi illusioni, Lollo è meravigliosamente umano e genuino. Pure lui sbaglia, lotta, si fa male e gioca un po’ meno col passare degli anni, anche se quando lo fa mette sempre grande esperienza al servizio dei compagni. Eppure il legame con il suo tifo è sempre più forte e il suo ingresso in campo si intuisce solamente dal boato del pubblico. Varrà forse 600.000 euro, ma di Sindaco ce n’è solo uno e il suo cartellino, almeno a Casteldebole, è qualcosa di inestimabile.

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