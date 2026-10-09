Delio Rossi: «Bologna, hai perso il nucleo. Palladino? Deve adattare alcune idee»

La vita dell’allenatore che subentra non è mai banale. Il tempo è veramente ridotto e bisogna conoscere al meglio tutti gli interpreti senza perdere settimane preziose. Insomma, soltanto i tecnici più carismatici possono fare concretamente la differenza in questa circostanza. Lo sa bene Raffaele Palladino così come Delio Rossi, che ottenne una panchina a stagione in corso sia a Bologna sia a Lecce. E oggi, a due giorni dalla sfida incrociata tra le due società, ha espresso il suo parere sul momento dei felsinei tra le pagine di Repubblica.

La questione Tedesco

Anzitutto, Rossi si è immedesimato subito in mister Tedesco, ponendo l’accento su un paio di errori commessi dalla società. Il primo? «La scelta poco oculata», perché esonerare una guida dopo soli quattro incontri è sintomo di una decisione quantomeno affrettata, frutto di valutazioni erronee. Il secondo sbaglio, invece, è stato più psicologico. «Mai far trasparire all’esterno la sfiducia, altrimenti i giocatori avranno un alibi e loro incidono molto sulle sorti di un allenatore», ha dichiarato l’ex tecnico rossoblu.

Un subentrante, invece, che cosa deve fare? La risposta è semplice sulla carta ma non nell’applicazione, perché «a Coverciano insegnano ad allenare, non un modulo. Devi essere bravo ad adattare alcune delle tue idee, ma se Palladino ha accettato saprà adattarsi al massimo».

Il ridimensionamento rossoblu secondo Rossi

A Delio Rossi era accaduto anche a Palermo: quando una società ottiene risultati superiori alle sue potenzialità economiche il gioco diventa più complicato. A Palermo il mister ha sempre potuto contare sui suoi senatori, uno zoccolo duro che è resistito anche al flusso di cessioni. I felsinei, invece, «oltre ad aver ceduto giocatori di qualità hanno perso anche il nucleo centrale e questo complica il lavoro».

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