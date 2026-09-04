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Verso Bologna-Sassuolo: Berardi pronto a rientrare da titolare

Le ultime dal centro tecnico dei neroverdi

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25 secondi fa

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Bologna-Sassuolo (© 1000 Cuori Rossoblù)
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Il Bologna per trovare i primi punti, il Sassuolo per confermare le buone impressioni dell’ultimo match contro il Torino. Il primo derby emiliano si prospetta fondamentale già alla terza giornata e, per conoscere al meglio i nuovi neroverdi di Aquilani, occorre immergersi dentro alle notizie provenienti direttamente dal Mapei Football Centre.

La probabile formazione

Orfano di Walukiewicz, Candè,  Boloca, Pieragnolo e Konè, che ha subito un colpo durissimo durante la Coppa del Mondo, Aquilani riporterà in campo un 4-3-3. Tra i pali tornerà Muric, mentre la linea a quattro dovrebbe essere composta da Leysen, Idzes, Van Der Brempt e Doig, pur essendo tuttora i terzini in ballottaggio. Pochi dubbi al centro, invece, con Matic, Thorstvedt e Bakola pronti a prendersi la titolarità.

Dominguez prima di Bologna-Milan 0 a 3.Nostalgia (@Damiano Fiorentini)

Dominguez, ora al Sassuolo, prima di Bologna-Milan 0 a 3 (@Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

In attacco, infine, il rientrante Mimmo Berardi e Laurienté sosterranno uno tra Bowie ed Esposito. Lo scozzese al Dall’Ara ha segnato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Verona, mentre l’ex Cagliari non ha mai vinto contro Italiano e Motta né segnato a Skorupski in carriera.

Il successo in Coppa

La prima gioia di Benjamin Dominguez ha regalato al Sassuolo gli ottavi di Coppa Italia. La sfida interna contro il Frosinone, disputatasi ieri alle ore 15, ha rappresentato l’ennesimo ottimo banco di prova superato dai ragazzi di Aquilani in maniera non spettacolare, ma comunque efficace.

Tedesco in panchina per Bologna-Lazio (© Damiano Fiorentini x 1000 Cuori Rossoblu)

Tedesco in panchina per Bologna-Lazio (© Damiano Fiorentini x 1000 Cuori Rossoblu)

Ai felsinei, tuttora a caccia del primo punto, servirà una prestazione importante e di personalità per vincere e convincere. Ma oramai è diventata una necessità e, sinceramente, il popolo del Dall’Ara non si aspetta nulla di diverso.

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