Un pomeriggio bagnato e amaro al Dall’Ara per i Rossoblù: Bologna-Udinese termina 1-1, con i gol di Zortea nel primo tempo e il pareggio di Zaniolo nel secondo. Ecco i nostri voti.

Bologna-Udinese, le pagelle: Skorupski salva, Zortea fa e disfa

Skorupski 6,5 – Salva in due occasioni i suoi nella prima frazione, mentre poco può sul gol dell’Udinese.

Darmian 6 – Partita ordinata da parte del numero 36, bravo a controllare più di una sortita avversaria che poteva essere molto pericolosa.

Dal 85′ Amondarain S.V

Casale 6 – Anche per il centrale una buona prova: chi passa dalle sue parti non ha vita facile. Si vede poco, ma è molto efficace.

Theate 6,5 – Anche ottimo assistman oggi, oltre che difensore: tanta pericolosità creata davanti, molta attenzione dietro, anche se in un paio di occasioni è stato un po’ ingenuo…

Zortea 6 – Voto che implica il gol e l’evidente errore sul pareggio, perché lascia un’autostrada a Zaniolo che non deve esserci. Peccato, perché aveva fatto una buona partita, condita proprio dalla rete.

Ferguson 6,5 – Sempre tanta sostanza e chilometraggio in mezzo al campo da parte sua, ottimo equilibratore dietro, mentre si vede un po’ meno del solito in fase offensiva.

Pobega 6 – Un po’ più nascosto e impreciso del solito il numero 4, che si sacrifica molto in fase di ripiego ma, come il compagno, non si vede molto davanti, tranne in un occasione.

Cambiaghi 6 – Primo tempo da esterno dove crea più di un grattacapo insieme a Theate all’Udinese, poi pian piano va calando col passare dei minuti.

Dal 85′ Piccoli S.V

Bernardeschi 6,5 – Ci prova due volte da solo, ci prova un sacco di volte a costruire qualcosa di pericoloso per i compagni. Una partita da 10, anche nelle difficoltà

Dal 79′ Mbangula S.V

Orsolini 5,5 – Non un ritorno sfavillante del numero 7, non sempre preciso e un po’ avulso dalla manovra in certi casi. Verranno tempi (e condizioni) migliori per il Capitano.

Dal 46′ Alhassane 6 – Sempre timido in fase offensiva, dove è anche poco preciso in certe situazioni. Molto attento dietro però, e con questo si guadagna la sufficienza.

Odgaard 6 – Lotta e si sbatte un sacco per la squadra, cercando di creare occasioni per i compagni fino all’ultimo secondo del match.

All. Palladino 6 – Vede sfuggire di mano un match che sembrava in controllo dopo un errore abbastanza banale. Oggi il suo Bologna è sembrato unpo’ più confusionario rispetto al solito, ma nessun passo indietro seppur non si sia bissata la vittoria in casa. Ora la testa va già al Venezia.

UDINESE: Okoye 6; Palma 5 (dal 56′ Zanoli 5,5), Kabasele 6 (dal 87′ Alaba S.V), Solet 6; Abankwah 6, Piotrowski 5,5 (dal 87′ Zarraga S.V), Karlstrom 5,5, Kamara 5,5; Ekkelenkamp 5,5, Lovric 5,5 (dal 56′ Bayo 6); Zaniolo 6,5 (dal 79′ Vojvoda S.V). All. Zanetti 6

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook