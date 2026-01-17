Il Bologna oltre le etichette

La verità, spesso, non vive negli eccessi. Né nelle condanne affrettate né nelle celebrazioni premature. Sta in una zona più scomoda, meno rumorosa, ma decisamente più concreta. È lì che il Bologna ha iniziato a rimettere insieme i pezzi dopo settimane in difficoltà, ritrovando equilibrio e identità proprio nel cuore del campo. Non una svolta definitiva, ma una base da cui ripartire.

Equilibrio ritrovato nel cuore del campo

Il Bologna ha ricominciato a respirare dal centro. Con Freuler e Pobega a fare da perno, la squadra ha recuperato ordine, compattezza e una struttura più riconoscibile. Meno confusione, più sostanza: forza fisica e lucidità nelle scelte. È l’alfabeto di ogni allenatore, e per un periodo era venuto meno.

In questa fase Vincenzo Italiano ha dovuto lavorare senza elementi fondamentali. L’assenza di Freuler da inizio novembre, lo stop di Skorupski nel suo momento migliore, la perdita del Bernardeschi più brillante proprio mentre Orsolini attraversava il suo periodo più complicato. Senza dimenticare un Immobile mai realmente disponibile, e che resta un’incognita anche per il futuro.

Crisi ed equilibrio in un calendario spietato

Nel mezzo di tutto questo si è inserito un calendario tutt’altro che benevolo. Juventus, Inter, Atalanta e Como affrontate nel loro momento migliore: una sequenza che ha reso ancora più difficile uscire dal momento negativo. I numeri parlano di un Bologna ancora in fase di recupero: il gol è stato un problema evidente, anche se si sta lavorando per risolverlo; più complessa resta la tenuta difensiva, emersa anche contro un Verona in difficoltà.

La gara con la Fiorentina diventa quindi un passaggio chiave. Un test importante per capire dove si trovi davvero questa squadra. È già il momento della continuità o serve ancora pazienza?

Identità da ritrovare e giudizi esterni

Ritrovati solidità ed equilibrio in mezzo, Italiano ha ritrovato il suo Bologna. Ora ha davanti una materia grezza da rifinire, con l’obiettivo di avvicinarsi alla squadra capace di battere il Napoli al Dall’Ara o a quella affascinante vista a Vigo. Qual è la versione autentica dei rossoblù? Probabilmente nessuna delle due prese singolarmente.

In questo periodo sono tornati in superficie giudizi categorici, frutto di uno scetticismo che segue il Bologna da anni. Si manifesta in modi diversi: a volte sotto forma di complimenti, altre come definizioni rassicuranti tipo “favola”, ma resta sempre presente. Eppure il Bologna non è una storia da raccontare: è una realtà concreta, che cresce grazie all’impegno di chi la vive dall’interno e al sostegno di chi la segue dall’esterno.

Un pubblico maturo, ma senza eccessi

Anche sugli spalti è arrivato un segnale chiaro. Dopo la sconfitta con l’Atalanta, in molti stadi sarebbe esplosa la contestazione. Al Dall’Ara no. Applausi, sostegno, equilibrio. Una dimostrazione di cultura sportiva che rappresenta un valore, purché non diventi un rifugio troppo comodo.

Perché anche qui serve misura: sostenere senza rinunciare all’ambizione, proteggere senza smettere di pretendere. In fondo, come in tutto il resto, la verità sta nel mezzo.

Fonte: Il Resto del Carlino, Gianmarco Marchini

