Il Bologna di Tedesco, esterni protagonisti e mercato da definire: ecco chi può tornare al centro

L’arrivo di Domenico Tedesco sulla panchina rossoblù – secondo quanto scrive Marcello Giordano su Il Resto del Carlino – non dovrebbe portare a stravolgimenti tattici. Il tecnico italo-tedesco, infatti, sembra in linea con l’eredità lasciata prima da Thiago Motta e poi da Vincenzo Italiano, inserendo le proprie idee all’interno di una struttura già consolidata.

Le idee tattiche del di Domenico Tedesco

Nel corso della sua carriera, Tedesco ha dimostrato grande flessibilità. Ha alternato diversi sistemi di gioco, dal 4-3-3 al 4-2-3-1, fino alla difesa a tre utilizzata in alcune esperienze. Al di là dei numeri, però, il suo calcio si fonda su principi ben definiti: possesso palla finalizzato a creare spazi, verticalizzazioni rapide e ricerca costante degli esterni offensivi.

Tedesco-Bologna: gli esterni restano al centro del progetto

Proprio le corsie laterali continueranno a essere uno dei punti di forza del Bologna. La centralità di Riccardo Orsolini nel progetto tecnico appare evidente, ma in rosa non mancano profili adatti a questo tipo di calcio, da Bernardeschi a Cambiaghi, senza dimenticare Rowe e Dominguez. Non sorprende, quindi, che il club stia monitorando anche altri esterni sul mercato, a conferma della volontà di mantenere il tridente come riferimento offensivo.

Trequarti: Odgaard di nuovo al centro?

Ma uno dei temi più interessanti riguarda la trequarti. Se Tedesco dovesse scegliere il 4-2-3-1, potrebbe riaprirsi uno spazio importante per Odgaard, protagonista nella prima parte dell’esperienza di Italiano e finito più ai margini con il passaggio al 4-3-3. Anche Bernardeschi potrebbe essere una soluzione in quella zona di campo, ma sarà il nuovo allenatore a definirne il ruolo.

Calciomercato: centrocampo e fasce da sistemare

Il reparto che subirà maggiori valutazioni sarà presumibilmente il centrocampo. Con alcuni rinnovi da definire e le possibili, il Bologna dovrà intervenire per aggiungere in mediana la stessa qualità e profondità che ritroviamo ad oggi in attacco.

Infine, occhio alle fasce difensive. Con gli addii annunciati di Lykogiannis e Joao Mario e le incognite legate alle condizioni di Holm, la dirigenza dovrà individuare nuovi rinforzi. La direzione prestabilita per il Bologna sarà probabilmente ripartire dalle proprie certezze, ma con diversi tasselli ancora da sistemare per completare il mosaico di Tedesco.

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