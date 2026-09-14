Dovbyk-Piccoli: è già crisi del gol?

Sebbene non sia l’unico problema, e probabilmente neppure il più urgente, considerando la prova offerta ieri pomeriggio, esiste una crisi del gol. Quattro partite e due gol all’attivo, realizzati da coloro che hanno preso il posto di chi c’era prima. Staffetta mista sotto le Due Torri: prima Castro e Dallinga, ora Dovbyk e Piccoli. La trasformazione del reparto offensivo ha visto l’arrivo di due arieti dell’attacco, diversi seppur complementari. La rimonta casalinga contro il Sassuolo nell’ultimo turno casalingo porta la loro firma. A Napoli Dovbyk era assente per via di problemi muscolari, mentre Piccoli ha lottato tra le fila delle maglie azzurre tentando di far salire la squadra, con poco successo.

Piccoli e Dovbyk poco forniti?

L’ucraino, ex pichichi della Liga spagnola, è arrivato in prestito con diritto di riscatto (fissato a 20,5 milioni di euro) nell’affare che ha condotto Castro a Roma. Per Piccoli invece, scatterà l’obbligo di riscatto nel momento in cui il Bologna si dirà salvo (18 milioni alla Fiorentina + 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita). L’attaccante italiano ha mostrato maggiore vitalità e vigore fisico, partendo titolare in tutte e quattro le partite fin qui disputate. Entrambi i nuovi attaccanti rossoblù, finora, sono stati poco serviti e accompagnati esiguamente nella metà campo avversaria; lasciati soli possono ben poco contro le difese schierate del campionato italiano.

Dell’argomento ne parla Giovanni Poggi nell’edizione odierna de il Resto del Carlino. Orsolini tornerà dopo la lunga sosta per le nazionali. Bernardeschi per le prime tre partite ha dato qualità allo sviluppo della manovra, mentre Cambiaghi, così come Odgaard, dovranno crescere nell’apporto sulla metà campo avversaria. L’esordio di Enem e l’ingresso di Mbangula nella sfida del Maradona hanno dato vivacità al reparto. Questa potrebbe essere un’arma da sfoderare a partita in corso anche contro il Torino. Servono punti, specialmente in casa: il Bologna deve risollevarsi e scrollarsi di dosso la crisi del gol.

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