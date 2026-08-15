Dovbyk-Piccoli, la partita nella partita dei due nuovi centravanti rossoblù

Giornata segnata dall’amichevole dell’Amex Stadium, avversario il Brighton qualificato alla prossima Europa League 2026-2027. Il Bologna esce sconfitto dal confronto con i Seagulls per una rete a zero. Gli osservati speciali sono stati indubbiamente i nuovi centravanti dei rossoblù, Artem Dovbyk e Roberto Piccoli.

Analizziamo la partita dei due attaccanti.

Il primo tempo di Dovbyk

La prima punta ucraina ha iniziato da titolare la sfida con il Brighton. La premessa é che il crash test in terra inglese non abbia aiutato le potenzialità di entrambi i nuovi arrivi offensivi.

Dovbyk nei primi 45 minuti di gioco ha tirato 0 volte. Sono stati undici i passaggi tentati dall’ucraino, con una precisione del 55% (6 riusciti). Di questi, 6 sono stati effettuati nella metà campo avversaria, con una percentuale del 33% (2 riusciti). Gli altri 5 nella propria metà campo, completandone l’80% (4 riusciti). In totale, Dovbyk ha totalizzato 17 tocchi, ottenendo un fallo e perdendo 8 possessi. In fase difensiva 1 salvataggio, 4 duelli a terra (1 vinto), 6 duelli aerei (3 vinti), completano la prestazione statistica del centravanti rossoblù. La condizione atletica potrà solamente migliorare con il passare delle settimane. Dovbyk vuole conquistare il Bologna e sorprendere la tifoseria.

La prestazione di Piccoli

L’attaccante italiano appena arrivato dalla Fiorentina, ha giocato l’intera seconda frazione di gioco. Anche per Piccoli valgono le stesse considerazioni fatte per Dovbyk: la prima punta italiana avrà bisogno di tempo per conoscere a fondo i compagni e le volontà di mister Tedesco.

Piccoli ha calciato una volta senza centrare la porta. Un passaggio riuscito sui 3 tentati: percentuale di 0% nella metà campo avversaria, mentre del 50% nella metà campo del Bologna. Dieci tocchi totali per il centravanti italiano con due falli subiti e tre possessi persi. Sono stati tre, invece, i contributi difensivi con 2 salvataggi e 1 tiro respinto. Piccoli ha vinto due duelli a terra sui quattro tentati, mentre ha perso i quattro duelli aerei.

Le statistiche dei due attaccanti rossoblù sono disponibili nell’applicazione di Sofascore.

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