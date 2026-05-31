Emil Holm dice addio al Mondiale per infortunio: «Ho il cuore in fiamme»

Saranno solo sette i rossoblù impegnati in USA in vista dei Mondiali 2026: niente da fare per Emil Holm che, a causa dell’ennesimo guaio fisico, vede sfumare davanti a lui il sogno americano e abbandona il ritiro della Nazionale. Ancora una volta il terzino di proprietà del Bologna paga pegno per un problema muscolare.

A rendere ufficiale il forfait è stata la Federcalcio svedese attraverso un comunicato ufficiale che informa: «Emil Holm ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi da gioco per diverse settimane».

Emil Holm dice addio al Mondiale 2026

Come scrive Massimo Vitali su Il Resto del Carlino, questa è l’ennesima battuta d’arresto in una stagione segnata da diversi problemi fisici, che hanno limitato la continuità di Holm sia a Bologna che a Torino in bianconero da gennaio a questa parte. Svanisce così l’occasione di prendere parte all’appuntamento più prestigioso, che era riuscito a conquistarsi convincendo il ct della Svezia Potter.

«Ho il cuore in fiamme» – scrive Emil sui suoi profili social – «Questa è la situazione più difficile che ho affrontato da calciatore. Ho lottato per tutta la vita per poter rappresentare il mio paese al Mondiale. Esserci andato così vicino e avere le gambe penalizzare da un infortunio mi fa così male».

Svezia, ecco chi prenderà il posto di Holm

Anche Graham Potter ha espresso la sua vicinanza nei confronti di Emil Holm: «È ovviamente una grande tristezza per noi e per Emil, costretto a lasciarci in questa fase. Gli siamo vicini e gli auguriamo una pronta guarigione» ha commentato il ct (fonte tuttosport). A prendere il posto di Holm sarà Herman Johansson, giocatore dell’FC Dallas in Texas, mentre è stato individuato Sebastian Nanasi, giocatore dello Strasburgo, come riserva.

Tutti i nazionali rossoblù

Scalpitano invece gli altri sette. Heggem, Lucumi, Freuler, Ferguson e Moro saranno i primi a preparare le valigie, mentre Helland giocherà la prima partita con la Norvegia U-21 l’8 giugno. Anche Massimo Pessina si prepara a difendere i pali degli Azzurri U-19 nelle sfide contro Serbia, Croazia e Ucraina, valide per la fase finale dell’Europeo di categoria.

Non prenderà parte alle amichevoli della sua Nazionale nemmeno Lukasz Skorupski. Il ct della Polonia ha preferito risparmiarlo dopo i due lunghi mesi di stop causati dall’infortunio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook