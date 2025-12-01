Holm, preparati: è il momento di tornare a spingere

Gli infortuni sembrano colpire ormai metodicamente Emil Holm, ma il “Salmone” svedese, in realtà, sembra solo prepararsi, sfortuna dopo sfortuna, a tornare a regime insieme alla sua banda rossoblù. In panchina col Salisburgo, pazientando di poter mettere nuovamente piede in campo dopo l’ennesimo dolore, questa volta al retto femorale destro, durante la gara tra la sua Svezia e la nazionale Svizzera. 15 giorni dopo, contro la Cremonese, Emil ha voglia di riavvolgere il filo. Perché questo Bologna ha bisogno di lui.

Holm, non solo difesa

Già, perché il difensore è anche l’incursore di destra per definizione di questo Bfc, uno tra i grandi valori aggiunti della truppa d’Italiano. Holm corre, corre forte, e quando gioca è impossibile non notare la sua presenza in campo. A dimostrazione di questo la straordinaria statistica nelle reti rossoblù: in 5 gare giocate il 25enne ha contribuito in tutte almeno ad un gol, tra marcature personali e assist. Il primo difensore a riuscirci negli ultimi 20 anni di campionato italiano. Lecce, Cagliari (dove segnò), Fiorentina, Parma e Napoli. Holm le ha ferite tutte.

Holm, tuttavia, non è utile “solo” davanti. Anzi, in qualità di difensore le sue principali caratteristiche si notano al meglio soprattutto in fase di copertura. Grande intesa con Orso e Berna, ma in generale la sinergia positiva e vincente di Emil si nota con qualsiasi rossoblù che passi tra lui e la palla, tanto è il talento e l’intelligenza nei piedi dello svedese.

Infortuni

Il punto debole che spesso lo ha tenuto ai box in questo biennio rossoblù, così come nel suo passato all’Atalanta, sono proprio gli infortuni. La scorsa annata erano state circa una decina le gare dove Holm era dovuto stare lontano dal campo, così come quest’anno, dove a inizio campionato era stato indisponibile. Nonostante la paura dei dentisti il giocatore si era deciso a rimuovere un dente del giudizio per evitare nuovi guai muscolari. Non ha funzionato, per il momento.

Insomma, dopo lo stop di Udine, Holm ha voglia di tornare più forte che mai, tornando a essere parte attiva e fondamentale per tutti i gol del Bologna. Anzi, magari non per tutti, ma per tanti, tantissimi. Il calendario è fitto e il difensore ha un paio di sassolini nella scarpa da togliersi. Basta infortuni, adesso è il momento di correre.

