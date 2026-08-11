Bologna, Holm non si accontenta di 37 minuti: l’obiettivo è la Lazio

Il primo passo è arrivato. Dopo settimane trascorse a lavorare lontano dal gruppo, Emil Holm è finalmente tornato a respirare il campo con il Bologna. Contro il Pisa, nell’amichevole di sabato, il terzino svedese ha giocato 37 minuti: non ancora abbastanza, ma sufficienti per capire che la parte più difficile della rincorsa è alle spalle.

Secondo quanto riportato da Dario Cervellati sul Corriere dello Sport, per Holm l’obiettivo è arrivare alla prima giornata di campionato contro la Lazio nelle condizioni migliori possibili.

Un’estate diversa per Emil Holm col Bologna

L’infortunio muscolare ha costretto Holm a vivere un’estate lontana dai ritmi abituali. Lo svedese ha dovuto rinunciare anche al Mondiale con la propria nazionale, una delle conseguenze più difficili di uno stop arrivato proprio alla vigilia di un appuntamento importante.

Anche il ritiro di Valles è stato inevitabilmente diverso per lui. Holm era partito insieme alla squadra, ma il suo programma di lavoro procedeva su un binario parallelo: terapie, palestra, esercizi individuali e una progressione costruita senza fretta. Prima il recupero, poi le corse, infine il graduale riavvicinamento al lavoro sul campo.

Un percorso seguito da vicino anche dai tifosi del Bologna, che durante le sedute individuali non hanno fatto mancare il proprio incoraggiamento. Applausi e sostegno hanno accompagnato la sua quotidianità mentre il resto della squadra preparava la nuova stagione.

Tedesco aspetta Holm

Adesso la situazione è cambiata. I minuti disputati contro il Pisa hanno restituito a Emil Holm una prima dimensione agonistica, ma non significano ancora essere al cento per cento. Dopo uno stop così lungo, il passaggio successivo sarà ritrovare ritmo, intensità e continuità.

È proprio su questo che dovrà lavorare Domenico Tedesco. Il nuovo allenatore rossoblù conosce il valore dell’esterno svedese e quello che può aggiungere alla sua squadra: fisicità, corsa, capacità di attaccare la profondità e spinta sulla fascia. Tutte caratteristiche che possono diventare importanti nel Bologna della nuova stagione.

La Lazio nel mirino

Il calendario offre già l’obiettivo di cui parlavamo poco sopra. La Lazio sarà il primo banco di prova ufficiale del Bologna di Tedesco e Holm vuole esserci. Per riuscirci dovrà sfruttare le prossime occasioni per aumentare il minutaggio e ritrovare quelle sensazioni che soltanto le partite possono restituire.

Trentassette minuti dopo oltre un mese e mezzo di assenza hanno riaperto la porta verso la normalità. Ora Holm deve trasformare quei minuti in continuità. La Lazio è all’orizzonte e la corsa dello svedese è ufficialmente ripartita.

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