Bologna, prosegue la preparazione: rientrano Holm, Heggem e Lucumì, Orsolini ai box

Continua la preparazione del Bologna al centro tecnico di Casteldebole, dove i rossoblù stanno intensificando il lavoro in vista della prossima amichevole contro il Pisa. Nella seduta mattutina la squadra ha portato avanti il programma previsto dallo staff tecnico con una serie di esercitazioni mirate a migliorare la condizione atletica e gli automatismi di gioco.

L’allenamento si è aperto con una fase di attivazione, seguita da esercitazioni dedicate al pressing, uno degli aspetti tattici su cui il gruppo sta lavorando con particolare attenzione durante questa fase della preparazione estiva. La seduta si è poi conclusa con una serie di partitelle, utili per mettere in pratica quanto provato durante il lavoro tecnico e tattico.

Buone notizie dall’infermeria, assente Orsolini

Arrivano segnali positivi anche sul fronte dei recuperi. Emil Holm ha infatti lavorato regolarmente insieme ai compagni, un’indicazione incoraggiante in vista dei prossimi impegni e del progressivo avvicinamento all’inizio della stagione.

Si allenano insieme al resto della squadra anche gli ultimi arrivati dai Mondiali Jhon Lucumì e Torbjorn Heggem.

L’unica assenza di rilievo nella seduta odierna è stata quella di Riccardo Orsolini, costretto a rimanere a riposo a causa di una sindrome influenzale. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, con l’obiettivo di consentirgli un rapido rientro in gruppo non appena sarà completamente ristabilito.

Domani prevista una doppia seduta

Il programma di lavoro del Bologna proseguirà senza soste. Per la giornata di domani è infatti prevista una doppia seduta di allenamento presso il Centro Tecnico Niccolò Galli, con appuntamento fissato alle 10 e successivamente alle 18.

Lo staff tecnico continuerà così il percorso di preparazione della squadra, alternando lavoro atletico, esercitazioni tattiche e prove sul campo per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai prossimi test estivi. L’amichevole contro il Pisa rappresenterà un ulteriore banco di prova per valutare lo stato di forma dei rossoblù e i progressi compiuti nel corso delle ultime settimane di allenamento.

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