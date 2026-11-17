Un Bologna sempre più esperto. Lo dicono i numeri. Dopo le prime undici giornate di Serie A, i rossoblù sono la terza squadra del campionato per età media dei calciatori impiegati, ma con l’arrivo di Raffaele Palladino il dato è cresciuto ulteriormente.

Bologna terzo in Serie A per età media

Con una media di 26,8 anni, il Bologna si colloca sul terzo gradino del podio delle squadre più esperte di questa Serie A. Davanti ci sono soltanto Napoli e Inter, rispettivamente a quota 28,4 e 27,2 anni.

La tendenza emerge ancora più chiaramente considerando le formazioni schierate dal primo minuto nelle sette partite con Palladino in panchina. L’età media degli undici titolari è infatti salita a 28,5 anni, contro i 27 registrati nelle quattro gare iniziali della gestione Tedesco. Un incremento di un anno e mezzo che rappresenta di fatto il significativo cambiamento che deriva anche dall’allenatore.

Da Casale a Darmian: i veterani alzano la media

A incidere sono soprattutto alcuni giocatori che hanno ritrovato centralità. Nicolò Casale, 28 anni, è stato rilanciato dopo essere finito ai margini del progetto, mentre Matteo Darmian, prossimo ai 37, ha garantito esperienza in seguito all’infortunio di Holm. Tra i pali c’è poi Lukasz Skorupski, 35 anni, mentre Federico Bernardeschi (32), è un’altra pedina sempre più importante.

Bologna, con Orsolini e Ferguson un’età media all’insegna della maturità

Ma il Bologna può contare anche su una generazione nel pieno della maturità calcistica. Riccardo Orsolini, 29 anni, è tra la bandiera rossobù, insieme ai ventisettenni Odgaard, Pobega, Ferguson e Zortea. A completare il gruppo dei “maturi” ci sono Miranda e Theate, entrambi ventiseienni.

Questo quadro anagrafico restituisce l’immagine di una squadra che sceglie di affidarsi soprattutto a calciatori esperti e già abituati alle pressioni della Serie A. Con Palladino il Bologna ha aumentato l’età media dei propri titolari, vero, ma l’esperienza, almeno nei numeri, è diventata una delle caratteristiche distintive, forse anche vincenti, del nuovo corso rossoblù.

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