Casale si racconta: «Due anni difficili, mi sono fatto aiutare. In estate potevo andare via, ma ho scommesso su me stesso»

Ci sono momenti in cui ritrovare se stessi vale quanto una vittoria. Nicolò Casale lo sa bene, dopo due stagioni complicate in cui difficoltà fisiche e personali hanno rischiato di offuscare le sue qualità. L’arrivo di Raffaele Palladino ha rappresentato una svolta, restituendogli fiducia e nuove motivazioni. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, il difensore rossoblù ha ripercorso il suo percorso di rinascita, raccontando il lavoro sulla mente, il rapporto con il nuovo allenatore e la scelta di scommettere ancora sul Bologna.

La dichiarazioni di Nicolò Casale: una fiducia finalmente ritrovata a Bologna

Com’è iniziato il cambiamento in casa Bologna secondo Casale:

«Palladino e staff hanno usato la pausa come mini ritiro. Il mister pensava fossimo fuori forma, indietro di condizione, che ci servisse più intensità e lavoro fisico. Ci ha messo sotto e ha stretto un patto con noi: a seconda dei punti raccolti nelle sei partite tra una sosta e l’altra avremmo avuto un minimo di due giorni liberi e un massimo di una settimana. Ce ne siamo guadagnati quattro, in cui presentarci liberamente due volte per la preparazione individuale. È stata una dimostrazione di fiducia reciproca».

Casale e la fiducia ritrovata con Palladino. Ecco com’è andata:

«Al suo arrivo ha parlato a tutti uno per uno, quando è toccato a me si è presentato con un foglio in cui aveva scritto tutta la mia carriera, le presenze, i minutaggi, la convocazione in Nazionale. Mi ha detto: “In questi due anni hai avuto difficoltà, non so perché ma non importa, ora si riparte: tu cosa vuoi realmente?”. Gli ho detto che mi sentivo in debito col Bologna, sono arrivato con grandi aspettative e mi sono trovato davanti a difficoltà che mi facevano soffrire. Non riuscivo a dare quel che sapevo di poter dare, la testa si è riempita di mille pensieri e questo si è somatizzato in infortuni sempre più frequenti. Il mister mi ha dato la botta di fiducia di cui avevo bisogno, ma poi va ripagata, e ho ancora tanto lavoro da fare».

Il lavoro di Casale fuori dal campo:

«Su di me ne ho fatto molto, anche facendomi aiutare. Da metà della scorsa stagione mi segue un mental coach. Non me ne vergogno, anzi, è un percorso che dovrebbero fare tutti i giocatori, dovrebbe essere una figura vista come un fisioterapista, un preparatore atletico. La mente non era libera, dovevo riaccendere dentro di me una scintilla che sembrava si stesse spegnendo, e poi avevo i miei problemi personali fuori dal calcio. Ci dicono “ma guadagnate milioni, non potete essere tristi”. Ma siamo umani. Poi si sono incastrate tante cose buone: l’allenatore, la fiducia, la forma fisica a cui ho lavorato tanto».

Il possibile addio di Casale a Bologna in estate:

«In estate c’era la possibilità di andare via, ma ho deciso sarei partito solo per un’opportunità importante, che mi facesse recuperare il terreno perso. Non è arrivata e ho scommesso su me stesso, sapendo che nel calcio basta un attimo per cambiare tutto. Ho scelto di giocarmi le mie carte e continuare ad allenarmi, lavorare duramente, e ora posso dire di aver fatto la scelta giusta. Fosse andata diversamente, a gennaio avrei dovuto valutare altre ipotesi, ma sono felice di come è andata».

La gestione delle critiche da parte della piazza rossoblù:

«Senza alcun rancore, le capisco ed erano normali, sapevo di non star facendo bene. Anche se poi non aiutano quando sei già in difficoltà di tuo. Il percorso col mental coach è stato fondamentale anche per capire che questa è la mia vita e il resto chiacchiere legate a un momento in cui sto giocando male, che diventeranno elogi quando giocherò meglio».

Il consiglio di Casale per i più giovani:

«Ci saranno periodi difficili, e per me sono stati lunghissimi, due anni. Un ragazzo appena fa due partite bene lo esaltano come fosse arrivato, poi capita un momento no e si perde, non sa come reagire. Ma confermarsi è più complesso di superare una difficoltà, e un giovane deve sapere che capiterà di perdersi. E farsi aiutare non è una debolezza».

Casale sulla mentalità del gruppo:

«Dovevamo credere in noi stessi. Ci eravamo abituati a stare a un certo livello e a inizio anno ci eravamo preoccupati di non riuscire più ad arrivarci. Il gruppo è sempre stato sano, ma non bastava, ci mancava qualcosa in personalità. Palladino ci ha dato più verticalità, intensità di pressione davanti per aiutare noi difensori».

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