Europa League: Bologna-Salisburgo – I convocati

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per il quinto impegno continentale contro gli austriaci del Salisburgo. La corsa contro il tempo per sostituire il “lungo degente” Freuler con il giovanissimo Dominguez ha avuto il suo effetto. Benja sarà in campo, nel suo ruolo di esterno alto, per aggredire la difesa avversaria e sostituire sia Nicolò Cambiaghi che Jonathan Rowe, entrambi infortunati.

Ma le novità non sono finite: Ukko Antti Einari Happonen, una somiglia incredibile con Jannik Sinner, terzo portiere designato si è infortunato. Al suo posto è stato convocato, oltre a Massimo Pessina (l’eroe di Bologna-Napoli), Matteo Franceschelli, 17, che domani avrà l’onore di andare in panchina.

I convocati

Portieri:

Franceschelli (82),

Pessina,

Ravaglia;

Tutti giovani, tutti italiani, tutti provenienti dal settore giovanile rossoblù. Ma se per Ravaglia non è la prima in assoluto (ha giocato in Champions contro lo Sporting), per Massimo e, soprattutto, Matteo è una prima, per quanto in panchina.

Difensori:

Casale,

Heggem,

Holm,

Lucumi,

Miranda,

Vitik,

Zortea;

Assente solo Charalampos Lykogiannis (squalificato nella precedente partita contro il Friburgo), la difesa dovrebbe schierarsi con Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda. Vitik e Holm pronti ad entrare nel secondo tempo.

Centrocampisti:

Fabbian,

Ferguson,

Moro,

Pobega;

Il reparto più sofferente e più, numericamente, in difficoltà. Assente per infortunio Freuler, non convocabile Sulemana (fuori lista Uefa), le scelte sono abbastanza forzate. Giocherà Ferguson, con a fianco Pobega o Moro. Più probabile il croato del triestino, ma mister Italiano è sempre pronto a stupirci.

Attaccanti:

Bernardeschi,

Castro,

Dallinga,

Dominguez,

Odgaard,

Orsolini.

Le due assenze per infortuni nello stesso ruolo (Cambiaghi e Rowe), hanno imposto un cambio tattico nella lista UEFA: dentro Dominguez e fuori Freuler, che, probabilmente, rivedremo con l’anno nuovo.

Due possibili ballottaggi: sull’out di destra, fra Orsolini e Bernardeschi, e al centro dell’attacco, dove un ritrovato Dallinga, che ha giocato pochi minuti a Udine, dovrebbe essere preferito a Castro.

