Ravaglia pronto a difendere il Bologna nella notte più importante

Certe partite arrivano una volta sola, e quando succede bisogna farsi trovare pronti. Giovedì sera il Dall’Ara ospiterà l’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa, in un’atmosfera che si preannuncia carica di attesa. Tra i protagonisti più osservati ci sarà Federico Ravaglia, pronto a prendersi la scena in quella che rappresenta, senza dubbio, la sfida più significativa della sua carriera. Cresciuto a pochi passi da Bologna, entrerà in campo con un carico di emozioni inevitabile, ma anche con la consapevolezza di essersi guadagnato questa occasione.

Con Skorupski fermo per infortunio, tocca a Ravaglia difendere i pali rossoblù nel finale di stagione. Non è una novità assoluta, ma questa volta la posta in gioco è altissima. Il Bologna si affida a lui per continuare il proprio cammino europeo, con la speranza di spingersi il più lontano possibile. Saprà reggere l’impatto emotivo di una partita così pesante?

Chi lo conosce bene non ha dubbi. In questi anni ha già dimostrato di sapersi far trovare pronto anche nelle situazioni più complicate. Certo, un appuntamento del genere non può lasciare indifferenti, ma la fiducia dell’ambiente è totale.

Numeri in Europa che fanno sperare

Come riportato da Più Stadio, c’è un dato che accompagna Ravaglia e che alimenta l’ottimismo: con lui tra i pali, il Bologna non ha mai perso tra Champions ed Europa League. Il bilancio parla di tre vittorie e un pareggio.

L’esordio europeo risale al 19 gennaio 2025, a Lisbona contro lo Sporting. In quell’occasione rispose presente con interventi importanti, contribuendo al pareggio che chiuse il percorso in Champions. Da lì in poi si è aperta la strada dell’Europa League, conquistata grazie alla Coppa Italia.

Percorso perfetto in Europa League

Nella competizione, complice l’assenza tra i pali di Skorupski, Ravaglia ha giocato tre partite, tutte vinte. La prima al Dall’Ara contro il Salisburgo: una gara complicata, con il Bologna molto pericoloso ma anche vulnerabile in difesa. In più di un’occasione è stato proprio il portiere a evitare guai peggiori, soprattutto nella ripresa.

Poi la trasferta contro il Celta Vigo, sbloccata dagli avversari dopo 17 minuti senza responsabilità da parte sua. Da quel momento in avanti, però, la squadra ha preso il controllo del match, fino alla rimonta per 2-1.

Infine la sfida dell’Olimpico contro la Roma. Dopo il gol subito da N’Dicka, su cui forse poteva fare qualcosa in più, Ravaglia non ha più commesso errori. Decisivi gli interventi su Pellegrini e, soprattutto, su Celik nei tempi supplementari. Alla fine la festa sotto il settore ospiti: un’immagine che tutti sperano di rivedere presto, magari a Birmingham.

I pericoli dell’Aston Villa

Prima di pensare al ritorno, però, c’è da affrontare il primo atto al Dall’Ara. Una gara fondamentale per indirizzare la qualificazione, proprio come accaduto contro la Roma.

L’Aston Villa è una squadra capace di creare occasioni in molti modi diversi. Attacca la profondità con continuità e sa rendersi pericolosa anche sulle palle inattive. Ravaglia dovrà essere attento, soprattutto dopo qualche esitazione recente, come nell’episodio del rigore concesso alla Cremonese.

I numeri degli inglesi parlano chiaro: in Europa League sono sempre andati a segno, con 17 gol complessivi tra la prima fase e gli ottavi contro il Lille. Un attacco completo, difficile da contenere.

Riuscirà Ravaglia a fermare uno dei reparti offensivi più pericolosi della competizione?