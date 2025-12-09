Bologna FC
Europa League, Celta Vigo-Bologna: designato l’arbitro Petrescu
Il rumeno dirigerà la sfida dell’Abanca Balaídos, con Ghinguleac e Voda assistenti e Moldoveanu quarto uomo. Al VAR l’inglese England e il connazionale Birsan.
Arrivano i primi aggiornamenti in vista di Celta Vigo-Bologna: gara in programma giovedì 11 dicembre. La UEFA, infatti, ha designato le squadre arbitrali per il sesto turno di Phase League di Europa League.
Europa League, Celta Vigo-Bologna: arbitro e VAR
Il match dell’Abanca Balaídos sarà diretto da Radu Petrescu, assistito dai connazionali Ghinguleac e Voda. Il quarto uomo sarà Moldoveanu, mentre al VAR siederanno l’inglese England e il rumeno Birsan.
Finora, il fischietto rumeno ha diretto due partite di League Phase di Europa League, estraendo otto cartellini gialli e concedendo due calci di rigore.
