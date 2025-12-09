Seguici su

Bologna FC

Europa League, Celta Vigo-Bologna: designato l’arbitro Petrescu

Il rumeno dirigerà la sfida dell’Abanca Balaídos, con Ghinguleac e Voda assistenti e Moldoveanu quarto uomo. Al VAR l’inglese England e il connazionale Birsan.

Pubblicato

1 ora fa

il

Il team arbitrale di Bologna-Genoa (© Bologna FC)
Il team arbitrale di Celta Vigo-Bologna (© Bologna FC)

Arrivano i primi aggiornamenti in vista di Celta Vigo-Bologna: gara in programma giovedì 11 dicembre. La UEFA, infatti, ha designato le squadre arbitrali per il sesto turno di Phase League di Europa League.

Europa League, Celta Vigo-Bologna: arbitro e VAR

Il match dell’Abanca Balaídos sarà diretto da Radu Petrescu, assistito dai connazionali Ghinguleac e Voda. Il quarto uomo sarà Moldoveanu, mentre al VAR siederanno l’inglese England e il rumeno Birsan.

Finora, il fischietto rumeno ha diretto due partite di League Phase di Europa League, estraendo otto cartellini gialli e concedendo due calci di rigore.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *