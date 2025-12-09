Arrivano i primi aggiornamenti in vista di Celta Vigo-Bologna: gara in programma giovedì 11 dicembre. La UEFA, infatti, ha designato le squadre arbitrali per il sesto turno di Phase League di Europa League.

Europa League, Celta Vigo-Bologna: arbitro e VAR

Il match dell’Abanca Balaídos sarà diretto da Radu Petrescu, assistito dai connazionali Ghinguleac e Voda. Il quarto uomo sarà Moldoveanu, mentre al VAR siederanno l’inglese England e il rumeno Birsan.

Finora, il fischietto rumeno ha diretto due partite di League Phase di Europa League, estraendo otto cartellini gialli e concedendo due calci di rigore.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook