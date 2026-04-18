Aston Villa-Bologna: una preziosa lezione per il futuro

Non sono scomparse ancora del tutto la delusione e l’amarezza per la sconfitta del Bologna contro l’Aston Villa. Tuttavia, come quanto suggerito da Il Corriere di Bologna, la pesante sconfitta contro i Villans deve essere la scintilla per far scaturire numerose riflessioni riguardo le lacune rossoblù.

Aston Villa-Bologna: un gap evidente

È vero, il Bologna ha avuto la sfortuna di trovarsi dal lato sbagliato del tabellone, incontrando ai quarti l’Aston Villa che, con tutta probabilità, solleverà il trofeo. Ma il divario tra la squadra di Emery e i rossoblù era evidente, a partire dalla difesa.

Gli inglesi infatti, hanno fatto a pezzi la fragilissima difesa senza il pilastro Lucumi. Che esista un Bologna con il colombiano e uno senza, lo confermano i dati: senza di lui, nel 2026 i rossoblù hanno incassato 19 gol in 9 gare (oltre due di media). Il reparto difensivo, dunque, sarà la prima cosa su cui riflettere durante il calciomercato estivo, data l’imminente partenza del centrale.

Aston Villa-Bologna: riflessioni anche sui portieri e in mediana

Un altro appunto riguarda Ravaglia. Il “Cinno” ha dimostrato di essere un vice prezioso in alcuni casi, ma la sua affidabilità viene meno sul lungo periodo specie se in crisi di fiducia. Con Skorupski prossimo ai 35 anni, e reduce da due seri infortuni muscolari, forse la dirigenza rossoblù dovrà pensare ad un nuovo guardiano dei pali.

Infine, dovute riflessioni andranno fatte anche per la mediana. La differenza fisica tra i giocatori dell’Aston Villa e quelli del Bologna non si è vista solo sulle palle inattive, ma anche e soprattutto nei duelli, dove i rossoblù non sono stati in grado di contenere le furie inglesi.

Bologna, lacune da colmare per ambire alle coppe

Sono tutte considerazioni che la dirigenza dovrà fare una volta finita la stagione. Il Bologna è comunque arrivato ai quarti di Europa League e, con un briciolo di fortuna in più. forse poteva arrivare anche più lontano. C’è il potenziale, ma certe lacune vanno colmate il prima possibile, sempre che l’obiettivo della società sia quello di lottare stabilmente per le coppe.

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