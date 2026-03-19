Verso Roma-Bologna: i precedenti a favore dei Rossoblù

«Loro sono favoriti»: le parole di mister Italiano nella conferenza stampa pre Roma-Bologna. All’Olimpico si ripartirà da zero dopo il pareggio dell’andata. Per guadagnare i quarti di Europa League serve vincere. Senza ulteriori calcoli. E se anche i bookmaker vedono avvantaggiati i Giallorossi, i precedenti raccontano altro. Sia gli ultimi incontri tra le due squadre: 2 su 3 vinti dal Bologna. Sia i precedenti incontri tra Italiano e Gasperini. Insomma, le statistiche pendono a favore del Bologna.

I precedenti tra i due allenatori: Italiano in vantaggio su Gasperini

Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini si sono incontrati 16 volte in carriera. Per Italiano 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Tre delle sfide totali sono state da dentro o fuori (in Coppa Italia). E anche in questo caso il bilancio è a favore dell’allenatore rossoblù per 2-1. I primi due confronti vedono i due mister sulle panchine di Fiorentina e Atalanta. Il primo ai quarti del torneo nella stagione 2021/22: la Viola di Italiano vince 3-2 con un gol allo scadere e accede alla semifinale (persa poi contro la Juventus).

Italiano e Gasperini si incontrano in semifinale di Coppa Italia due anni dopo. E questa volta ha la meglio l’Atalanta del Gasp che accede all’ultimo atto della competizione, nonostante la vittoria all’andata della Fiorentina. E si arriva alla stagione 2024/25: nel percorso che ha portato ad alzare la coppa a Roma, i Rossoblù di Italiano hanno affrontato anche l’Atalanta di Gasperini. Il gol di Castro sancì il passaggio del turno, a Bergamo il mister scoppiò di gioia.

Verso Roma-Bologna: il bilancio è a favore dei Rossoblù

Italiano ha un bellissimo ricordo anche della sua ultima sfida da dentro o fuori contro la Roma. Quella partita tra Spezia e Roma poi è passata alla storia per i sei cambi di Fonseca che hanno portato alla sconfitta a tavolino della sua squadra. Ma lo Spezia di Italiano l’aveva vinta anche sul campo: un netto -inaspettato- 4-2 per i Liguri. Ecco, ora Vincenzo Italiano vuole fare tripletta contro Gasperini e doppietta contro la Roma: sarebbe storia.

Il bilancio è positivo anche se guardiamo agli ultimi scontri tra le due squadre, Bologna e Roma. In questa stagione le due squadre si sono sfidate nella prima giornata e i Giallorossi hanno avuto la meglio. Ma nella due precedenti annate, per i Rossoblù solo risultati utili contro la Roma: 1 pareggio, 3 vittorie. La più importante nell’aprile 2024: quel 3-1 che rese veramente concreto l’obiettivo Champions.

Fonte: Davide Centonze, Stadio

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