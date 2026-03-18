Le parole di Italiano pre Roma-Bologna: «Loro sono favoriti, noi daremo il triplo di quello che abbiamo. Sui supplementari…»

Siamo ormai giunti alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League. In un terribile fratricidio, la favorita Roma ospiterà il Bologna di mister Vincenzo Italiano, che oggi si è presentato in conferenza stampa per parlare con i giornalisti presenti nella capitale.

Buonasera mister Italiano, ritornate a Roma, cosa ha pensato? C’è il ricordo della finale di Coppa Italia?

«Quella partita ci ha permesso di essere qui, il ricordo è indelebile. Quella gioia e quella coppa rimarranno per sempre un ricordo bellissimo. Siamo qui, abbiamo onorato questa competizione, con tante prestazioni ottime e un playoff vinto con merito. Passare era il nostro obiettivo e ora siamo qui, contro una squadra fortissima in un ambiente caldo: cercheremo di fare tutto ciò che possiamo per metterli in difficoltà e dire la nostra».

Questa è come una finale?

«No, c’è ancora tanto da fare prima. Sarà una gara importante, ma per qualcosa di più grande c’è ancora strada da fare. Per noi è una gara che può darci qualcosa in più nel finale di stagione, ma non uno spartiacque. Sappiamo chi siamo e cosa volevamo, ci teniamo ma è ancora lunga».

Domani servirà una “gang di banditi” per vincere?

«Quando si incontra la Roma qui, il sapore è diverso. Già lo abbiamo assaporato e sappiamo cosa troveremo, c’è il gusto di giocarci un cammino europeo. Non ci faremo intimorire, ci sarà da giocare una gara intensa e ricca di qualità. Contro Gasp mi aspetto tanta intensità, non ci si può fermare. Per come è stato il Dall’Ara all’andata, troveremo lo stesso ambiente: dovremo essere pronti».

Gasperini ha detto che Roma e Bologna sono molto vicini dal punto di vista tecnico.

«Ogni volta che si parla di un avversario sembra che l’erba del vicino sia sempre più verde. Loro però hanno un valore più alto e noi dovremo portare qualità, dare il triplo di quello che possiamo. Al 51% confermo favoriti loro».

Cosa significano questi ottavi per mister Italiano?

«E’ importante: abbiamo meritato di essere qua e siamo felici. Abbiamo festeggiato con una torta enorme dopo il girone. Ora dobbiamo dare il massimo: alleno da un po’ di anni e l’Europa League è tosta, siamo orgogliosi».

Cosa pensi dopo l’andata?

«I calcoli si fanno in tutte le partite, figuriamoci domani che si può andare oltre il 90′. L’andata è stata bella: con Gasp ho sempre giocato gare molto tirate. Dobbiamo avere chance per controbattere e creare pericoli e in panchina avremo gente in grado di dare una mano, avanti e dietro. Il primo pensiero resta sui 90 minuti».

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