Aston Villa-Bologna, i rossoblù provano un’impresa quasi impossibile: i precedenti delle italiane

Sarà un’altra serata storica per il Bologna di Vincenzo Italiano che, al Villa Park di Birmingham, proverà una rimonta «quasi impossibile» partendo dall’1-3 in favore dell’Aston Villa. I rossoblù devono provare a compiere un miracolo per pareggiare e rimontare una squadra che fa della solidità difensiva la sua forza.

Servirà una sorta di miracolo, anche perché le recenti visite nello storico impianto dei Villans non sono andate molto bene. Nella passata stagione, in Champions League, finì 2-0 in favore della squadra di Unai Emery; mentre, quest’anno a settembre McGinn decise la contesa sull’1-0 regalando quella che era la prima vittoria stagionale della formazione di Birmingham.

Contro la storia

La sfida di domani per la truppa guidata da mister Vincenzo Italiano dovrà sfida anche la storia. Il Bologna non ha mai vinto al Villa Park contro l’Aston Villa, ma non è l’unica a essere inciampata nella città del nord dell’Inghilterra.

Le squadre italiane non hanno un buon rapporto con l’impianto della squadra del cuore del Principe William.

I precedenti recenti delle italiane contro l’Aston Villa

Nella stagione precedente, il Bologna ha perso contro l’Aston Villa, ma nella League Phase di Champions anche la Juventus aveva fatto visita a Birmingham. I bianconeri, allenati dall’ex tecnico rossoblù Thiago Motta, avevano collezionato solamente un pareggio 0-0.

In precedenza, in Coppa UEFA negli anni ‘90, era stata l’Inter per ben due volte a soccombere al Villa Park contro l’Aston Villa . Nel 1990/91, i nerazzurri cedettero 2-0 e poi nel 1994/95 ai calci di rigore, dopo aver perso la gara 1-0 nei tempi regolamentari.

L’ultima vittoria italiana al Villa Park

L’ultimo successo di una compagine italiana è datato 2 marzo 1983 ed è a opera della Juventus. La Vecchia Signora nel percorso che la portò alla finale dell’allora Coppa dei Campioni, poi persa contro l’Amburgo, vinsero in casa dei Villans (allora Campioni d’Europa uscenti) 2-1 con reti di Paolo Rossi e Zibi Boniek.

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