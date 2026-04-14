Torna la Coppa, torna l’Europa League. Il Bologna per la terza volta in due stagioni va a Birmingham per sfidare l’Aston Villa. Questa volta i rossoblù non solo vogliono vincere, ma tentano una rimonta che lo stesso Vincenzo Italiano ha definito «quasi impossibile».

Ma la squadra felsinea, ripartendo dall’1-3 della gara di andata, proverà una clamorosa rimonta. Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Aston Villa e Bologna.

Aston Villa-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Europa League, ritorno quarti di finale;

Europa League, ritorno quarti di finale; Partita: Bologna-Aston Villa;

Bologna-Aston Villa; Data: giovedì 9 aprile 2026;

giovedì 9 aprile 2026; Orario: 21:00;

21:00; Luogo: Stadio Villa Park, Birmingham, Inghilterra;

Stadio Villa Park, Birmingham, Inghilterra; Canale TV: Sky Sport 252, Sky Sport Uno;

Sky Sport 252, Sky Sport Uno; Piattaforma streaming: SkyGo e NowTV.

Le probabili formazioni

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. Allenatore: Unai Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; João Mario, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Si riparte dalla vittoria 1-3 della gara di andata rifilato dall’Aston Villa al Bologna. Una partita quella dello scorso giovedì al Dall’Ara condizionata dagli errori dei singoli in casa felsinei. Due gol presi da angolo, uno grave perché subito nel finale dopo la rete di Rowe, e uno su una indecisione nell’impostazione.

Insomma, la formazione di Vincenzo Italiano non avrebbe nemmeno demeritato sul piano del gioco, come sottolineato dallo stesso tecnico. Ma l’Europa non perdona e gli errori sono stati veramente troppo marchiani. A Birmingham bisognerà evitarli, ma la rimonta sarà ancora più complicata senza Jhon Lucumí, squalificato.

Dall’altra parte, Unai Emery e il suo Villa sono forti del fattore campo e soprattutto della sua fase di non possesso sempre molto ordinata. Anche per i Villans ci sarà un’assenza importante. Mancherà infatti il portiere Emiliano Martinez che, salvo novità dell’ultima ora, resterà fuori per infortunio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook