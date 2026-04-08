Bologna-Aston Villa, come stanno gli inglesi: numeri e condizione fisica

Domani al Dall’Ara dopo due confronti in Inghilterra, a Birmingham nei gironi di Champions ed Europa League, l’Aston Villa fa visita al Bologna. Una trasferta che per gli inglesi arriva in un momento molto particolare della stagione.

I Villans infatti stanno uscendo da una crisi di risultati condizionata anche dalle molte assenze. Un lungo periodo quello tra di febbraio e marzo, in cui i Villans hanno perso il treno delle capoliste, sono usciti dall’FA Cup per mano del Newcastle con doppietta di Sandro Tonali, pur passando il turno degli ottavi con il Lille. Un momento in cui la squadra di Emery ha portato con sé malumori e qualche incertezza per i tanti ko fisici.

Una vittoria per sorridere

Lo scorso 22 marzo, prima di fermarsi per la pausa della Nazionali, gli inglesi sono tornati a vincere in Premier League. 3-1 al West Ham per arrestare un’emorragia di tre ko consecutivi contro Wolverhampton, Chelsea e Manchester United che aveva lasciato qualche strascico nell’umore di squadra e tifo.

Un successo per andare alla lunga pausa con più serenità e tenersi stretto il piazzamento Champions finora conquistato. La gara contro i londinesi è stato però l’ultimo match ufficiale, visto che il Villa nel weekend non ha giocato per via del calendario inglese che prevedeva i quarti di finale di FA Cup. Motivo per cui in queste due settimane di sosta, Emery e i suoi hanno fatto un mini ritiro in Spagna.

Un rientro importante e gli arrivi invernali

Nella gara contro il West Ham, però, le buone notizie non si sono fermate al risultato. In panchina, infatti, si è rivisto uno degli infortunati più pesanti della formazione di Birmingham: Youri Tielemans. Il regista belga è un elemento imprescindibile per Emery ed è mancato a lungo.

A gennaio, poi, sono arrivati rinforzi importanti, tutti ex Serie A. Dalla Juventus, via Nottingham Forest, è tornato Douglas Luiz, che si è ripreso subito i gradi del titolare inamovibile. Dal Besiktas, è arrivato l’ex Roma e Milan Tammy Abraham, a cui si è aggiunto il rientro dal prestito alla Roma di Leon Bailey. Insomma, un piccolo saggio di quello che la Premier League può fare anche durante una sosta di riparazione.

Fonte: Il Resto del Carlino

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