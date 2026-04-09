Bologna-Aston Villa, ultimi dubbi da sciogliere: la probabile formazione di Italiano

Questa sera il Bologna affronta una delle gare più importanti della sua storia recente, nell’andata dei quarti di finale di Europa League sfida l’Aston Villa. La formazione inglese arriva da un periodo di inattività, avendo saltato la giornata di campionato al rientro dalla pausa.

I rossoblù proveranno a sfruttare questo piccolo vantaggio. La squadra di mister Vincenzo Italiano ha più ritmo partita rispetto all’avversario, avendo giocato domenica pomeriggio contro la Cremonese. Nonostante diversi infortuni, peraltro, secondo il Resto del Carlino, il tecnico rossoblù ha alcuni dubbi ancora da sciogliere in vista della gara di questa sera alle 21 al Dall’Ara.

Chi c’è e chi non c’è

Il tecnico rossoblù ha recuperato in extremis Odgaard, che torna tra u convocati proprio contro gli inglesi. Confermato tra i disponibili Pobega, già chiamato per la gara dello Zini di Cremona contro i grigiorossi. Restano invece fuori gli infortunati Skorupski, Lykogiannis, Dominguez e Dallinga.

A loro vanno poi aggiunti i soliti fuori lista De Silvestri ed Helland, oltre che lo squalificato Vitik. Insomma è emergenza, sì, ma restano diverse alternative tra le opzioni di Italiano, che può dunque fare delle piccole modifiche alla formazione di Cremona.

Ultimi dubbi

In difesa sulle fasce del Bologna dovrebbero agire ancora João Mario e Miranda. Al centro, l’unico dubbio: Lucumí è certo del posto e al suo fianco ci sarà uno tra Heggem e Casale.

L’altro dubbio è sulla mediana. Freuler è confermato, accanto a lui Ferguson dovrebbe tornare titolare al posto di Sohm, anche per via della squalifica che lo terrà fuori contro il Lecce. Il vero dubbio è sul terzo uomo: Italiano in conferenza ha lasciato aperta la possibilità per Pobega di partire dal primo minuto. L’alternativa è Moro.

Davanti, la certezza è Castro con Bernardeschi che dovrebbe riprendere il posto a destra. E ovviamente Rowe a sinistra, quanto mai lanciato dopo le ultime prestazioni e il gol di Cremona.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook