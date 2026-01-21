Il Bologna continua a viaggiare, senza risposte, all’interno della propria crisi e dopo la sconfitta con la Fiorentina si presenta al cospetto del Celtic con l’ambizione di raggiungere gli ottavi di Europa League senza passare dai playoff.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la fida tra Bologna e Celtic.

Bologna-Celtic: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Europa League, 7^ giornata;

Partita: Bologna-Celtic;

Data: giovedì 22 gennaio 2026;

Orario: 18:45;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;

Canale TV: Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Sport Uno;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Dominguez, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

CELTIC: (4-3-3): Schmeichel; Araujo, Scales, Trusty, Tierney; Nygren, McGregor, Engels; Yang, Maeda, Tounetki. Allenatore: Martin O’Neill.

A che punto siamo?

Il Bologna arriva alle sfide decisive di questa “League Phase” di Europa League in un momento non particolarmente felice della sua storia recente. Dall’ultima gara in Europa, vinta a Vigo, sono cambiate parecchie cose e la vittoria recente contro l’Hellas Verona è stata quasi “un caso” rispetto al periodo negativo.

I rossoblù sperano che la sfida europea possa essere diversa. Il Bologna sfida il Celtic con un’ambizione chiara: ritrovare la sua miglior versione. Certo, con l’emergenza perenne in difesa l’impresa sembra davvero ardua, ma mister Italiano è convinto di poter invertire la rotta.

Rotta che sembra aver invece invertito il Celtic Glasgow, che sta affrontando una delle stagioni più travagliate della storia recente. Tre allenatori, quattro momenti diversi. Dopo l’avvio negativo con Rodgers, l’ex Liverpool si è dimesso. Al suo posto era stato chiamato ad interim Martin O’Neill (fermo da 6 anni e ormai commentatore TV a tempo pieno), che aveva fatto cambiare marcia con 7 vittorie su 8 gare. Poi la scelta definitiva sull’ex Montreal, Wilfried Nancy durato appena 33 giorni, e infine il ritorno di O’Neill che ha già vinto ben tre gare di fila.

