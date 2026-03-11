Bologna-Roma, riecco Freuler: Italiano cerca l’equilibrio

Dopo avere osato senza successo nella gara interna contro il Verona, il Bologna e Italiano si tuffano nell’atmosfera europea per la sfida contro la Roma. E lo fanno con l’intento di ritrovare l’equilibrio perduto nella gara di campionato contro i gialloblù.

Elemento fondamentale nella ricerca di questo nuovo equilibrio di formazione è soprattutto Remo Freuler. Il giocatore svizzero ha saltato per squalifica Bologna-Hellas Verona, Italiano ha deciso di proporre una formazione a trazione anteriore e ne ha pagato le conseguenze. Contro i capitolini, domani, però non potrà fare altrettanto.

L’equilibrio di Freuler

Remo Freuler è il vero ago della bilancia della formazione rossoblù, lo dicono i numeri delle ultime cinque uscite prima della sconfitta contro il Verona. Nelle partite vinte contro Torino, Brann, Udinese e Pisa, lo svizzero è rimasto sempre in campo tranne che per l’ultimo quarto d’ora (o poco più) del ritorno coi norvegesi.

Non è un caso poi che il periodo di crisi del Bologna si cominciato proprio quando Freuler era fuori per il grave infortunio alla clavicola e che pian piano abbia ritrovato l’equilibrio con lui in campo. Non si tratta di coincidenze, ma della capacità del mediano di Ennenda di accorciare i reparti e la sua capacità di intercettare e contrastare le azioni avversarie.

Il ritorno a tre

Con il ritorno di Freuler, il Bologna contro la Roma dovrebbe rimettersi a tre a centrocampo. Con Remo dovrebbero agire anche Ferguson (che sarà fuori in campionato contro il Sassuolo per squalifica) e probabilmente Moro come già capitato nella doppia sfida con il Brann.

Una piccola, ma significativa, modifica a quanto fatto contro il Verona in campionato.

Freuler e il futuro tra Bologna e Roma?

Per Remo, comunque, la sfida contro la Roma non sarà una gara come tutte le altre. Il giocatore svizzero infatti incontrerà il suo vecchio maestro Gian Piero Gasperini. Insieme hanno trasformato l’Atalanta in una big del calcio italiano e insieme potrebbero ritrovarsi in futuro.

Infatti, se è vero che l’offerta di rinnovo del Bologna è sul tavolo, Freuler ha anche altre proposte. E, non essendoci accordo con i rossoblù sulla parte economica, ecco che queste altre offerte potrebbero attrarlo. Una di queste proposte arriva certamente dalla Roma che fin dall’autunno ha provato a regalare a Gasp il suo pupillo. Anche a stagione in corso nel mercato di gennaio. Ma di rinnovo o addio a zero se ne riparlerà a fine stagione, in vista della scadenza naturale del contratto il 30 giugno 2026. Ora, per Freuler e compagni, c’è solo la sfida europea tra Bologna e Roma.

Fonte: Il Resto del Carlino

