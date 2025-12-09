Celta Vigo-Bologna, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni

Il Bologna prova a rilanciarsi in Europa League contro il Celta Vigo. Dopo il pareggio in casa della Lazio, arrivato anche grazie a una bella prestazione di Federico Ravaglia, i rossoblù guardano all’Europa per rifarsi. Le due gare senza vittoria in campionato bruciano perciò serve una grande prestazione

Continua dunque il tour de force del Bologna, impegnato nella quarta gara in 11 giorni, la seconda consecutiva in trasferta a Vigo contro il Celta. Ecco dove seguire la gara davanti allo schermo della televisione.

Celta Vigo-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Europa League, 6^ giornata;

Partita: Celta Vigo-Bologna;

Data: giovedì 11 dicembre 2025;

Orario: 21:00;

Luogo: Estadio de Balaidos, Vigo, Spagna;

Canale TV:Sky Sport Calcio e su Sky Sport 253;

Piattaforma streaming: NOW.

Le probabili formazioni

CELTA (3-4-2-1): Radu; Rodriguez, Startfelt, Alonso; Carreira, Beltran, Moriba, Mingueza; Iago Aspas, Swedberg; Iglesias. . Allenatore: Claudio Giraldez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Il Bologna è dentro a un tourbillon di partite che sta mettendo sotto fortissimo stress la formazione rossoblù e contro il Celta Vigo la pressione non calerà. Serve una vittoria o almeno un pareggio per alimentare le speranze di passaggio diretto agli ottavi di Europa League e per rilanciarsi in vista della gara contro la Juventus.

In tutto questo, la squadra e lo staff di Vincenzo Italiano devono fare i conti con una piccola emergenza difensiva. Lucumí non è al top, Casale si è nuovamente infortunato e Vitik è fuori ormai da una settimana. Non la situazione ideale per sfidare una squadra in ottima forma.

Il Celta Vigo, infatti, arriva alla sfida di Europa League avendo appena battuto a domicilio il Real Madrid. I galiziani sono usciti dal Bernabeu con un clamoroso 0-2 che ha accentuato le difficiltà delle merengues in crisi da almeno un mese e con Xabi Alonso già sulla graticola.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook