Lezioni di Italiano – 9 Aprile

Ci sono date che esprimono momenti importanti della vita delle persone: il 9 aprile, la prossima partita in casa di Europa League, sarà una partita fondamentale. Lo sarà per tutti noi tifosi rossoblù, che in massa accorreranno allo stadio.

E’ sicuramente un traguardo, ma anche un punto di partenza per i ragazzi di Vincenzo Italiano. Soprattutto se risponderanno presente sul campo e al Dall’Ara saranno in grado di far valere la legge del proprio catino.

Il 9 Aprile partita di andata di Bologna-Aston Villa

Partiamo dall’assunto che i Villans che scenderanno a Bologna sono la squadra favorita per vincere il titolo. Ma questo ultimo Bologna, più equilibrato fra i reparti, come dice Giuseppe Tassi in un suo editoriale oggi sul Resto del Carlino, ha fatto esperienza dalle due precedenti partite, contro l’Aston Villa.

La prima era in Champions, la scorsa stagione, finita 2 a 0, l’altra lo scorso settembre, finita solo 1 a 0 con gol di Mc Ginn, scozzese come Ferguson.

Perchè, soprattutto negli ultimi due mesi, il 4 2 3 1, con Odgaard trequartista, ha avuto una rivisitazione, passando ad un più coperto 4 3 3.

Quindi l’11 che verrà schierato da Italano, a partire il 9 di aprile, terrà conto dell’esperienza sia contro il Villa che in campionato. E la squadra che ci aspettiamo, sulla pelouse del Dall’Ara, sarà una squadra più europea, in grado di resistere al doppio confronto con gli inglesi. E sull’essere più europea, si è espresso lo stesso Marco Bucciantini, nelle trasmissioni “europee” di Sky del giovedì sera. Sarà così capace di evitare le infilate della squadra di Emery, che quando gioca in velocità è temibilissima. E avrà tutta la necessità di trovare l’efficacia in zona gol. Quell’efficacia che a Roma, ritorno dei sedicesimi, si è magicamente rivelata. Quel 3 a 4 è un sigillo importante per l’autostima e per affrontare il Villa al meglio. Sarà una doppia partita complicata, ma nulla, al momento è impossibile per questo Bologna. E’ c’è una bella fetta di orgoglio da portare a casa. A partire dal 9 aprile, per terminare una stagione di grandissimo spessore.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook