Face to Face – Cagliari, il bersaglio preferito di Italiano e Orsolini

Archiviata l’ultima delle ormai numerose sconfitte casalinghe contro la Roma, il Bologna si prepara a scendere nuovamente sul campo del Dall’Ara per affrontare il Cagliari del giovane Fabio Pisacane alle 12:30 di domani.

La storia tra il club dell’isola e il suo tecnico ha radici lontane: prima 145 presenze da calciatore nel ruolo di difensore centrale, poi una gavetta durata quattro anni che lo ha portato ad assumere l’incarico di allenatore della prima squadra a giugno dell’anno scorso. Ragione per cui Pisacane ha affrontato Vincenzo Italiano una sola volta in carriera nella gara d’andata vinta dai felsinei per 0-2 all’Unipol Domus. Eppure non mancano i precedenti del tecnico del Bologna contro il Cagliari: su un totale di 9 incontri Italiano non ne ha perso nemmeno uno.

Italiano vs Cagliari: storia di successi

Il primo precedente di Vincenzo Italiano contro il Cagliari risale al novembre 2020, quando ancora allenava lo Spezia. Fu il primo degli unici due pareggi ottenuti dal tecnico contro la formazione sarda: il secondo, e ultimo, risale al 2022 alla guida della Fiorentina.

La scia positiva di Italiano prosegue da ben cinque incontri: prima 3-0 per la Fiorentina, poi 2-3 per la viola e a chiudere gli ultimi tre successi alla guida del Bologna. Il primo nella gara d’andata della stagione 2024/25 per 0-2 grazie alle reti di Odgaard e Orsolini, poi il 2-1 in quella di ritorno frutto della doppietta del solito numero 7 rossoblù, che non si è smentito nemmeno questa stagione, segnando il gol del definitivo 0-2 nella gara del girone d’andata.

Bologna-Cagliari, il bersaglio preferito di Riccardo Orsolini

Una catena di prestazioni particolarmente positive quella di Riccardo Orsolini contro il Cagliari, che prosegue addirittura dall’annata di Thiago Motta. A secco nella partita d’andata della stagione 2023/24, Orsolini andò in rete in quella di ritorno. Ecco perché potrebbe essere proprio lui a fare la differenza nel lunch match di domani.

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