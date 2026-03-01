Un Girone Fa – Contro il Pisa uno schiacciante 4-0 casalingo

In Serie A 25/26 si sta disputando il girone di ritorno ed ecco che torna Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata: in questo episodio Bologna-Pisa del 5 ottobre, andata in scena al Dall’Ara nel corso del sesto turno di campionato.

Sesta giornata di campionato, Bologna-Pisa 4-0: poker rossoblù siglato da Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard

Lunedì alle 20:45, nel posticipo della ventisettesima giornata di campionato, il Bologna sarà impegnato in trasferta contro il Pisa penultimo in classifica. I rossoblù hanno ritrovato sicurezza e fiducia nelle proprie capacità grazie alle quattro vittorie consecutive intascate contro Torino e Udinese in campionato e contro il Brann nella doppia sfida di Europa League.

Dopo essere finalmente tornati al successo in casa propria, i ragazzi di Vincenzo Italiano cercheranno anche di allungare la striscia di risulti postivi raccolti fuori casa. L’occasione di domani è ghiottissima: nonostante alcune assenze importanti, i felsinei punteranno a vincere contro il Pisa dell’ex Michel Aebischer e del giovanissimo mister Oscar Hiljemark.

Sarà il primo incontro ufficiale tra mister Italiano e il nuovo allenatore dei toscani. L’ultima volta che il Bologna ha affrontato la squadra nerazzurra, infatti, sulla panchina sedeva ancora Alberto Gilardino. Era il 5 ottobre e al Dall’Ara andava in scena il match valido per il sesto turno di Serie A.

Fu una partita a senso unico. A fine primo tempo il risultato era già di 3-0 per il Bologna: Cambiaghi portò in vantaggio i padroni di casa, seguito da Moro (autore del raddoppio al 38′) e da Orsolini (che firmò il tris due minuti dopo). All’inizio della seconda frazione di gioco, infine, Odgaard ipotecò il match segnando anche il definitivo 4-0. Una vittoria travolgente a favore del Bologna, che davanti ai propri tifosi conquistò la terza vittoria nelle prime 6 giornate di campionato. Un successo casalingo impreziosito dal secondo clean sheet della stagione raccolto da Lukasz Skorupski.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook