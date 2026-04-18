Face to Face, Juventus-Bologna: Italiano contro il suo tabù

Archiviata la parentesi europea, Italiano e il suo Bologna si preparano ad affrontare la volata finale in campionato. All’appello mancano ancora sei partite e la prima casella la spunteranno domani sera all’Allianz Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti.

Una sfida non solo tra squadre, ma anche tra allenatori: i due si sono incrociati sei volte in carriera e lo storico parla di un duello molto equilibrato. Peccato per il bilancio di italiano contro i colori bianconeri: quello racconta tutt’altra storia.

Italiano vs Spalletti

La sfida tra i due allenatori inizia nel 2021 con Vincenzo Italiano alla guida della Fiorentina. Quella stagione, il tecnico rossoblù affronta il Napoli di Spalletti tre volte e ha la meglio in due occasioni. La più eclatante è quella di Coppa Italia: Ottavi di finale della competizione, la Viola elimina gli azzurri al Maradona ai tempi supplementari per un risultato finale di 2-5. Anche in campionato, sempre ai piedi del Vesuvio, la Fiorentina batte il Napoli per 2-3: quello sarà l’ultimo successo di Italiano, seguito da un pareggio e due sconfitte.

L’ultima proprio a Bologna lo scorso dicembre, quando la Juventus è uscita vincente dal Dall’Ara per 0-1 grazie al gol di Cabral al 64′ minuto. Bilancio finale: 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte per Italiano contro Luciano Spalletti.

Juventus-Bologna, il tabu di Italiano

Un duello apparentemente alla pari, se non fosse per i precedenti di Italiano contro i colori bianconeri. Su 13 incontri, il tecnico rossoblù ne ha vinto solo uno e persi 9. L’unico successo risale all’ultima giornata di campionato della stagione 2021-22, quando la Juventus era ancora guidata da Massimiliano Allegri. Cambia la musica se guardiamo invece i precedenti di Spalletti contro il Bologna: su un totale di ben 32 incontri, il tecnico bianconero ne ha vinti 14, pareggiati 10 e persi 8.

Domani sera andrà in scena il settimo duello tra i due allenatori, entrambi a caccia dei tre punti ma con obiettivi stagionali molto diversi. La Juventus cercherà di allungare sul Como, reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo, per assicurarsi l’ultimo posto in Champions. Il Bologna, invece, cercherà di conquistare punti per chiudere la stagione raggiungendo l’obiettivo minimo dichiarato dalla società: l’ottava posizione in classifica.

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