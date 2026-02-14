Face to Face – Baroni, che fatica contro il Bologna!

Per un vero tifoso bolognese, Italiano versus Baroni rievoca un solo ricordo: quel 16 marzo 2025 al Dall’Ara, quando il Bologna rifilò una manita alla Lazio mandando in gol cinque giocatori diversi. A distanza di quasi un anno, però, il vento è cambiato. I rossoblù di Italiano vengono eliminati dalla Coppa Italia proprio per mano della Lazio, mentre Baroni guida ora il Torino verso la “parte sinistra” della classifica.

Domani sera alle 18:00 i due allenatori si scontreranno per l’ottavo face-to-face in carriera. Un bilancio quasi perfettamente equilibrato fa da sfondo al duello, ma è un altro il trend che sorride al Bologna e condanna il Torino.

La cronistoria del duello: Italiano vs Baroni

Vincenzo Italiano e Marco Baroni si scontrano per la prima volta nell’ottobre 2022. Rispettivamente alla guida di Fiorentina e Lecce, i due terminano la partita del girone di andata in parità, mentre al ritorno ha la meglio Italiano. L’anno successivo, Baroni passa sulla panchina del Verona: l’andata sancisce un’altra sconfitta, ma il 5 maggio 2024 arriva la prima vittoria per il tecnico toscano su Vincenzo Italiano.

Arriviamo così alla scorsa stagione, impossibile da dimenticare per entrambe le tifoserie. Marco Baroni, alla guida della Lazio, batte i rossoblù per 3-0 all’Olimpico di Roma, ma la risposta di Italiano è a ancora più feroce. Davanti a un Dall’Ara sold out, il Bologna mette al tappeto i capitolini con un pesantissimo 5-0. L’ultima resa dei conti risale allo scorso 29 ottobre: uno 0-0 tra Bologna e Torino sotto le luci di San Luca che ha fissato il bilancio totale a 3 vittorie per Italiano, 2 per Baroni e 2 pareggi.

Mal di Bologna: Baroni e il suo tabù

Se c’è però un dato che può far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi rossoblù, è la fatica cronica di Baroni nel far male al Bologna. Su un totale di 12 incontri, l’allenatore ha collezionato ben 7 sconfitte e solo 2 vittorie contro la squadra rossoblù. Tolto il 3-0 rifilato dalla Lazio al Bologna nella scorsa stagione, per trovare un’altro successo di Baroni contro il Bologna bisogna tornare indietro al gennaio 2019. Alla guida del Frosinone, Marco Baroni riuscì ad imporsi per 4-0 proprio al Dall’Ara. Un precedente isolato in una storia fatta di sofferenza contro i colori rossoblù.

Incroci e numeri alla mano: domani al Dall’Ara ci sono tre punti in palio, ma anche la conferma di una tradizione che Baroni soffre e che Italiano vuole controfirmare.

