Bologna terzo in Serie A per numero di falli a partita, ma pochissimi gialli: sorprende il dato su Ferguson

Dopo cinque giornate di Serie A 2026/27, il Bologna si distingue per una statistica particolare: i rossoblù sono terzi per media di falli commessi a partita, ma hanno raccolto appena sette ammonizioni, classificandosi, in questo senso, al 14esimo posto in Serie A. Un divario di 11 posizioni che apre inevitabilmente ad alcune riflessioni. Ma non è l’unico aspetto interessante. A livello individuale, infatti, è Lewis Ferguson a prendersi la scena, guidando la classifica dei giocatori con più falli commessi senza aver ricevuto cartellini gialli.

Bologna, terzo per falli commessi a partita

Con una media di 14,6 falli a partita, il Bologna occupa il terzo posto nella graduatoria, alle spalle del Frosinone, primo con 17,4, e della Juventus, seconda a quota 14,8.

Il dato, accompagnato dalle sette ammonizioni registrate nelle prime cinque giornate, offre uno spunto interessante sulla gestione dei duelli da parte della squadra rossoblù. La frequenza delle infrazioni, infatti, non si traduce automaticamente in un numero altrettanto elevato di sanzioni disciplinari.

Ferguson primo per falli in Serie A, ma nessuna ammonizione: ecco quanti ne ha commessi

A livello individuale, citato all’inizio, il nome da seguire è quello di Lewis Ferguson. Il centrocampista scozzese ha commesso 13 falli, il numero più alto tra i giocatori presenti nella graduatoria che non hanno ancora ricevuto un’ammonizione.

Un dato che mette in evidenza il coinvolgimento del numero 19 nelle situazioni di contrasto e recupero del pallone. Per un centrocampista, intervenire con tale continuità nei duelli significa anche esporsi al rischio di sanzioni disciplinari. Ma Ferguson, almeno nelle prime cinque giornate, è riuscito a mantenere intatto il proprio bilancio di cartellini gialli nonostante il numero di infrazioni commesse.

Un equilibrio da… monitorare

Le prime cinque giornate restituiscono una riflessione importante su questo Bologna ancora in fase di definizione. Con il campionato ancora lungo, sarà interessante capire se queste tendenze verranno confermate. Per Ferguson, la continuità nei duelli e la gestione del rischio disciplinare sono aspetti da osservare con attenzione, per non sfociare nel dato negativo. Per il Bologna, invece, il dato complessivo offre una chiave statistica per leggere l’approccio della squadra in questo avvio di stagione, ma soprattutto è uno spunto, soprattutto per Palladino, verso il futuro della sua esperienza in rossoblù.

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