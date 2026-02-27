Fanta BFC – 27° Giornata: Pisa-Bologna

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

Fanta BFC – La partita

Lo sanno tutti, sotto le Due Torri il focus è ampiamente centrato sull’Europa League. Però, dopo il due su due contro il Brann, almeno per una settimana l’attenzione va deviata sul campionato. Saranno sfide di preparazione, le prossime, in vista della Roma. Ma guai a sottovalutarne l’importanza.

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano, da sempre chimera per il Fantacalcio? Questa un’ipotesi:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Lucumi, Casale, Zortea; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Rowe; Castro.

Ballottaggi: Lucumi-Vitik 55-45%, Ferguson-Moro 60-40%, Pobega-Odgaard 55-45%, Rowe-Cambiaghi 60-40%, Castro-Dallinga 60-40%

Squalificati: –

Indisponibili: Lykogiannis (2 settimane), Miranda (3 settimane), Heggem (in dubbio)

Diffidati: Cambiaghi, Freuer, Ferguson

Fanta BFC – Chi schierare?

Joao Mario: È obbligato a giocare, e con così tanti ballottaggi già è un punto in suo favore. In più quello visto ieri è un portoghese dominante e, nel calcio, lo stato di forma conta tantissimo.

Chi evitare

Ferguson: Giocherà o no? Nel dubbio non lo schiereremmo, visto il forte impegno di ieri e, soprattutto, l’attitudine offensiva inferiore si suoi concorrenti nel reparto.

La scommessa

Dominguez: Benja ha giocato qualche minuto contro il Brann e ora può riprendersi spazi preziosi per dare respiro a Rowe. Porta sempre freschezza dalla panchina e potrebbe prendere un buon voto.

Dallinga: Gioca sempre Castro: può essere che finalmente sia arrivato il suo momento. Anche perché il riposo totale in coppa vorrà dire qualcosa…

