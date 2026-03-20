Fanta BFC – 30° Giornata: Bologna-Lazio

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

Fanta BFC – La partita

A Bologna è festa: saranno quarti di finale! I rossoblu hanno superato la Roma nell’Euroderby spendendo tutte le proprie energie a disposizione. Dunque è lecito attendersi qualche titolare fuori dalla formazione che sfiderà la Lazio, in un match comunque importante per i felsinei. Il momento è tutto dalla parte di Italiano, con una forte inerzia ed un grande entusiasmo che spingeranno i padroni di casa verso la prossima impresa.

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano, da sempre chimera per il Fantacalcio? Questa un’ipotesi:

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Lucumi, Vitik, Miranda; Freuler, Sohm, Moro; Orsolini, Castro, Rowe.

Ballottaggi: Lucumi-Heggem 55-45%, Zortea-Joao Mario 55-45%, Rowe-Cambiaghi 60-40%, Castro-Dallinga 60-40%, Orsolini-Bernardeschi 55-45%

Squalificati: –

Indisponibili: Skorupski (1 mese e mezzo), De Silvestri (qualche settimana)

Diffidati: Cambiaghi, Lucumi

Fanta BFC – Chi schierare?

Rowe: Letteralmente indomabile ieri sera, Jonny è pronto ad affrontare pure la Lazio da titolare. Il ballottaggio con Cambiaghi è serrato, ma lasciarlo fuori dalla formazione del venerdì sarebbe folle.

Chi evitare?

Skorupski: Piccola postilla per chi non segue abitualmente il Bologna: Lukasz si è fatto male contro il Sassuolo e non si vedrà almeno per un mese. Se avete Ravaglia, tutelatevi.

La scommessa

Sohm: Il centrocampo è stato il vero motore del Bologna nell’ultimo mese e, frutto di questo Rinascimento, Simon Sohm sta iniziando a mettersi in mostra. Essenziale dietro, mina vagante davanti potrebbe regalarsi un bonus, o quantomeno un buon voto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook