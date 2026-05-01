Fanta BFC – 35° Giornata: Bologna-Cagliari

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

Fanta BFC – La partita

Seconda sfida consecutiva in casa per il Bologna, che cerca di ritrovare successo e sorrisi contro il Cagliari di Pisacane. I sardi, in gran forma, dovranno fare i conti con qualche defezione nel reparto offensivo: per i padroni di casa sarà importante mantenere la concentrazione in difesa fin dai primi minuti per mettere in discesa l’incontro.

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Di seguito, la probabile formazione:

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Lucumi, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe

Ballottaggi: Sohm-Moro 60-40%, Ferguson-Pobega 60-40%, Rowe-Dominguez 55-45%

Squalificati: –

Indisponibili: Skorupski (rientra alla 37ª), Cambiaghi e Joao Mario (stagione finita), Dallinga (1 settimana)

Diffidati: Cambiaghi, Lucumi, Ravaglia

Fanta BFC – Chi schierare?

Orsolini: Sei gol nelle ultime sei contro il Cagliari e un trend in netta ripresa: è tornato Orsonaldo, anche al Fantacalcio.

Zortea: Ritrova la sua ex squadra da titolare per la prima volta, dunque li conosce e sa come affrontarli. Possiamo aspettarci una prestazione importante ed un voto superiore alla media.

Chi evitare?

Sohm: Non sta brillando in fase di rifinitura. Se siete alla ricerca di bonus dal centrocampo, sembra il meno abituato al +3, fondamentale in questo periodo della stagione per molti fantallenatori.

La scommessa

Dominguez: Questo è il suo momento, quello in cui può dare il suo apporto alla squadra. Energico, fresco e rientrato dall’infortunio, potrebbe essere l’uomo in più per le sue doti nell’uno contro uno.

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