Fanta BFC – 25° Giornata: Torino-Bologna

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Ormai si gioca ogni tre giorni nel vivo e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio Fantacalcistico.

La partita

Domenica pomeriggio di fuoco per Bologna e Torino, che si sfideranno in Piemonte per ripartire. Infatti, oltre ai rossoblu, anche i granata non stanno affrontando il periodo migliore della loro storia recente. Nell’ultimo mese in A, dunque senza contare il successo in Coppa Italia in quel di Roma, hanno battuto soltanto il Lecce di Di Francesco per 1-0, mettendo in mostra parecchie difficoltà in fase difensiva. Chi potrà riaccendere i motori grazie a questo match? Per scoprirlo, restate connessi qui su 1000cuori.

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano, da sempre chimera per il Fantacalcio? Questa un’ipotesi:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Lucumi, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

Ballottaggi: Ravaglia-Skorupski 55-45%, Ferguson-Sohm 55-45%, Rowe-Cambiaghi 55-45%

Squalificati: Pobega

Indisponibili: De Silvestri e Heggem (da valutare), Lykogiannis (3 settimane)

Diffidati: Cambiaghi, Freuer, Ferguson

Fanta BFC – Chi schierare?

Bernareschi: Leader, motore e simbolo della resilienza rossoblu, in Coppa Italia contro la Lazio è partito dalla panchina. Le energie per spaccare il match nel secondo tempo ci sono e, in quel parziale, il Torino ha preso ben sette gol nelle ultime quattro uscite. Gli ingredienti per un bonus importante sono sul tavolo.

Chi evitare

Miranda: Juan è stremato, e lo aveva detto pure mister Italiano in conferenza stampa. Però, senza Lyko, le alternative non ci sono e bisogna che lo spagnolo resti in campo 90 minuti a gara, anche quando non è al meglio. Contro la Lazio ha faticato e non è più, o almeno non ora, il difensore da bonus che ricordiamo.

La scommessa di Fanta BFC

Dallinga: Il primo gol fuori casa del bomber olandese è arrivato proprio all’Olimpico di Torino, sempre nel finale, sempre da subentrato. Chissà che la storia non si possa ripetere: se avete garanzie di non giocare in dieci uomini, fateci un pensierino…

