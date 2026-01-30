Fanta BFC – 23ª giornata: Bologna-Milan

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Ormai si gioca ogni tre giorni nel vivo e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio Fantacalcistico.

La partita

In Serie A, il Bologna non trova la vittoria interna dal 9 novembre, quando sconfissero il Napoli di Conte 2-0 grazie ai gol di Dallinga e Lucumí. La classifica evidenzia il rendimento altalenante dei rossoblù: ottavi con 30 punti, ma a -10 dal Como sesto. La vittoria europea contro il Maccabi Tel-Aviv ha rilanciato il morale dei rossoblù, chiamati ai tre punti per rilanciarsi nella corsa alle competizioni europee.

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Questa un’ipotesi:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe, Bernardeschi, Domínguez; Dallinga.

Ballottaggi: Dallinga-Castro 55-45%, Vitik-Casale 55-45%, Moro-Freuler 55-45%

Squalificati: Skorupski (rientra alla 24ª giornata)

Indisponibili: Lucumí (da valutare)

Diffidati: Cambiaghi, Miranda

Fantacalcio – Bologna, chi schierare?

Rowe: Jonathan Rowe è l’uomo del momento in casa Bologna. Dopo un lungo periodo di adattamento alle rotazioni di Italiano, l’inglese sta trovando la sua dimensione nell’ambiente rossoblù. Nelle ultime 4 gare, ha collezionato 2 gol e 1 assist. Contro il Milan potrebbe essere ancora lui ad accendere la scintilla.

Chi evitare?

Casale: La stagione di Nicolò Casale è stata tutt’altro che positiva finora. Anche nell’ultima contro il Genoa, una marcatura “timida” su Ekuban ha favorito la rovesciata dell’attaccante di De Rossi. Contro Leao e Pulisic, attaccanti rapidi e dotati di ottimo dribbling, il centrale rossoblù potrebbe trovarsi in netta difficoltà qualora fosse chiamato in causa.

La scommessa

Orsolini: Nessun errore. Anche se non all’interno della formazione titolare, il numero 7 rossoblù può risultare decisivo anche a gara in corso. Nelle ultime uscite, Allegri ha lasciato invariato il terzetto difensivo iniziale nei 90′. Una mossa per valorizzare la freschezza nelle ripartenze offensive, sacrificando quella del reparto difensivo. Dunque, l’inserimento a gara in corso del numero 7 rossoblù potrebbe risultare decisivo per creare superiorità numerica e numerose occasioni da gol.

