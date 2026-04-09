Bernardeschi dopo Bologna-Aston Villa (1-3): «In Europa non puoi permetterti di sbagliare»

Bologna-Aston Villa, match d’andata dei Quarti di finale di Europa League, finisce 1-3 davanti ai circa 30mila spettatori presenti allo stadio Renato Dall’Ara. Il gol di Jonathan Rowe, che al 90′ accorcia le distanze, non è sufficiente: gli inglesi di Unai Emery si aggiudicano il primo round di questa doppia sfida grazie alle reti di Ezri Konsa (che apre i giochi) e Ollie Watkins (autore di una doppietta).

Bologna-Aston Villa 1-3, il commento di Federico Bernardeschi: «Loro hanno fatto tre gol su tre errori nostri, è questo che dispiace di più. Come capacità non siamo inferiori a loro, tutto può ancora succedere»

Adesso i rossoblù sono chiamati a ribaltare i pronostici vincendo il ritorno, in programma giovedì prossimo al Villa Park di Birmingham. Uno dei giocatori rossoblù a credere maggiorente nell’impresa è Federico Bernardeschi, che alla vigilia della partita si era detto sicuro di potersi giocare l’accesso alla Semifinale della seconda coppa europea per importanza.

Stasera, però, la delusione è visibile sul volto dei felsinei. «La verità è che in Europa League non puoi permetterti di sbagliare. La verità è questa e fa male perché secondo me il Bologna non è assolutamente inferiore a questa squadra» esordisce il numero 10 rossoblù, intervistato al termine della gara.

«Dispiace perché hanno fatto tre gol su tre errori nostri: purtroppo abbiamo preso gol al 44′ sempre su un nostro errore. Non ti puoi permettere di sbagliare, i dettagli sono importanti, in Europa soprattutto. Devi stare sempre sul pezzo e restare concentrato perché poi la paghi, sono tutti giocatori molto forti e squadre di grande esperienza» prosegue Berna.

Un risultato forse troppo severo nei confronti di un Bologna che, soprattutto nel primo tempo, ha dimostrato grandi qualità. «2-1 era un conto, 3-1 invece è pesante. Al 90′ non potevamo prendere un gol così, a mio avviso. Questo ci deve far crescere, ci deve far maturare, ci deve far pensare che se vogliamo fare il salto di qualità queste cose non le dobbiamo fare – conclude l’attaccante rossoblù – La partita è ancora aperta, tutto può succedere però stasera ci deve insegnare tanto».

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