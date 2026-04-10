La sconfitta per 3-1 contro l’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale lascia amaro in bocca al Bologna. Al Dall’Ara, infatti, la squadra di Vincenzo Italiano ha giocato a lungo alla pari, se non meglio, degli inglesi, dando la sensazione di poter portare a casa almeno un pareggio. In una notte complicata, affiora un dato che riguarda Federico Bernardeschi. Non un dato banale, ma un dato centrale, centrale come il suo contributo all’interno del progetto rossoblù.

I numeri di Federico Bernardeschi in Europa League

Con cinque reti segnate in Europa League, l’esterno del Bologna è il calciatore italiano che ha realizzato più gol nelle competizioni europee in questa stagione. Un primato importante, soprattutto in un’annata in cui i numeri offensivi degli italiani in Europa sono stati molto bassi. Dei 24 gol segnati complessivamente da giocatori italiani in Europa League, ben cinque portano la sua firma: il 20,8% del totale.

Bernardeschi a Bologna: habitat naturale

È bene ricordare che Bernardeschi non è soltanto un finalizzatore. A Bologna sta diventando altro, molto di più. Perché a Bologna non basta saper segnare, ma è invece fondamentale saper trovare intesa. È proprio questa caratteristica che fa prendere all’esterno rossoblù le sembianze di un leader non solo tecnico ma anche emotivo, che sa come intervenire quando la squadra ha bisogno di una giocata fuori spartito.

Nel sistema di Vincenzo Italiano, il numero dieci rossoblù sembra perfettamente a suo agio. La sua qualità nel puntare l’uomo, nel tentare la giocata difficile e nel creare superiorità numerica sta diventando un fattore fondamentale. Anche l’intesa con Rowe e gli altri uomini offensivi cresce partita dopo partita.

Gli italiano in Europa: stagione 25/26

Il dato complessivo sui calciatori italiani nelle coppe europee, però, è comunque preoccupante. Su 1.463 gol segnati tra Champions League, Europa League e Conference League, soltanto 48 sono stati realizzati da italiani, appena il 3,3% del totale.

Bernardeschi, da questo punto di vista, è quasi un’eccezione: un giocatore che ha già vissuto una carriera importante e che continua a incidere. Il problema è che tanti altri italiani, nel pieno della loro maturità calcistica, non stanno riuscendo ad avere lo stesso peso offensivo a livello europeo. E le risposte, come sempre, arrivano proprio nei numeri che riguardano il campo.

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