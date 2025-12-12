Federico Bernardeschi – La doppietta sotto al diluvio

Dopo aver preso l’ascensore ed essere salito al terzo piano per rifilare la stoccata di testa, esattamente due settimane fa, Bernardeschi è nuovamente l’uomo decisivo in Europa League, in quel di Vigo. Questa volta si regala una doppietta che profuma di notti passate, finalmente ripetute nel presente. Sì, perché il numero dieci è centrale in questo progetto: chi aveva dei dubbi, fino al diluvio galiziano di ieri, dovrà fare ammenda.

Il gol annullato

Partiamo da qui: al minuto ’60 Bernardeschi, ben pescato da Moro, sfonda sul lato destro del campo. In realtà in tutte le situazioni palla al piede, il talento carrarino destava l’impressione di poter far male alla difesa spagnola. Qui in particolare punta il diretto avversario, lo salta facilmente, entra in area di rigore e serve a rimorchio un pallone che deve essere solo spinto in rete. L’accorrente Tommaso Pobega con un inserimento perfetto sigla la rete del pari. Interviene però il Var che segnala la posizione di fuorigioco di Bernardeschi, sul lancio in partenza.

I gol della notte europea

Poco male perchè al 64′ ancora Pobega si infila in area di rigore avversaria: il centrocampista viene steso da Javi Rodriguez che cerca di rimontarlo ma commette fallo. In seguito ad un lungo check tra arbitro e Var viene assegnato il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Bernardeschi: il dieci è glaciale, spiazza Radu (ex conoscenza del calcio italiano) aprendo il piatto e siglando la rete del momentaneo pareggio. La trasformazione avviene senza esitazioni: pallone in alto a destra e portiere in basso a sinistra. Il classico ‘palla da una parte e portiere dall’altra’.

Al minuto 74′ poi, il definitivo sorpasso. Pasticciano in mezzo al campo i giocatori del Celta Viga: Cambiaghi è il più lesto di tutti, raccoglie la sfera di gioco e serve Bernardeschi. Il numero dieci si invola verso la porta difesa da Radu e con una elegantissima rasoiata ruba il tempo all’estremo difensore rumeno. ‘Berna’ impatta il pallone con forza ed estrema precisione; usa la punta e l’esterno del mancino per indirizzare la sfera di gioco all’angolino, rendendola imparabile. La gioia incontenibile, la scivolata sotto al settore occupato dai tifosi rossoblù, in visibilio, appartiene al dopo. Il presente racconta un giocatore rigenerato, una scommessa vinta, un ragazzo che desidera, ardentemente, incidere nel futuro rossoblù.

