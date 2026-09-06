Ferguson – L’equilibrio della verticalizzazione

Come in foto, il capitano quest’oggi pomeriggio alle ore 18.00 sarà lui. Lewis Ferguson si appresta a ricevere nuovamente i gradi da leader in seguito all’amara trasferta di Bergamo. I rossoblù meritavano ben altro epilogo, eppure è arrivata la seconda sconfitta stagionale. La prova convincente del Gewiss Stadium dovrà trovare conferme e continuità nel derby odierno. Ferguson e compagni hanno offerto una prova convincente in un campo storicamente difficile, ma serve trovare la via del gol e, conseguentemente, dei tre punti per non cadere nello psicodramma.

Ferguson a confronto con il Sassuolo

L’ultima vittoria nel derby contro i neroverdi risale al marzo scorso, quando una bella conclusione di Dallinga regalò il successo al Mapei Stadium. Tuttavia, come ci ricorda Davide Centonze nell’edizione odierna di PiùStadio, per risalire all’ultima vittoria interna contro il Sassuolo è necessario tornare al 3 febbraio del 2024, quando uno scoppiettante 4-2 sancì la vittoria rossoblù. Ferguson fu uno dei protagonisti con la sua rasoiata precisa che permise al Bologna di sopravanzare definitivamente con la terza rete.

L’altra vittoria casalinga prima di questa risale al 12 novembre del 2022. Ancora Davide Centonze riporta la cronaca del tempo: partita diversa rispetto a quella riportata sopra. Il Bologna batté 3 a 0 il Sassuolo con le reti di Aebischer, Arnautovic e Ferguson che di prima intenzione tirò fuori dal cilindro una perla di rara bellezza.

Il Sassuolo è una delle tre vittime preferite del centrocampista scozzese classe 1999. Le altre due sono Atalanta e Lecce (2 reti anche contro di loro), ma con più confronti all’attivo. Ferguson, invece, ha sfidato i neroverdi solamente in quattro occasioni. Il momento di forma di Ferguson induce a pensare all’equilibrio che il centrocampista può garantire quest’oggi. Nella partita di lunedì sera è stato il secondo giocatore per passaggi totali (120) dietro al solo Heggem (124), con una percentuale di riuscita del 93,3%; Ferguson ha tentato 55 passaggi offensivi, verticalizzando spesso la manovra dei rossoblù; inoltre, ha chiuso la partita contro l’Atalanta con tre recuperi e due duelli vinti a terra, sui due tentati.

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