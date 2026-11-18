Capitan Lewis Ferguson torna a Casteldebole dopo una serata da dimenticare con la sua Nazionale. Sarà la stanchezza causata da un’intensa stagione tra Scozia e Bologna, o le migliori capacità di palleggio e gestione del ritmo della Svizzera, ma di fatto la diciassettesima partita dell’annata dello scozzese si conclude con un 4-0 tutto svizzero. Così la Svizzera trionfa e chiude il gruppo 1 della Lega B in casa, a San Gallo.

Già oggi lo scozzese tornerà agli allenamenti in rossoblù, e poi spetterà a mister Palladino la decisione sulla titolarità di Lewis per la dodicesima volta di fila in rossoblù.

Ferguson porta in vantaggio la Svizzera

Lo scozzese lunedì sera ha aperto la partita al 22′, ma a vantaggio dei rossocrociati, autore di un autogol nel tentativo di deviare il pallone di Athekame. Da quel momento la strada per gli svizzeri di Xhaka era in discesa. Per Ferguson invece è stato un episodio sfortunato che ne ha compromesso mentalmente il resto della prestazione.

Al 70′, ormai al 3-0 svizzero, c’è stato un tentativo di riscatto da parte del capitano rossoblù. Lewis ha tentato di anche in gol con un colpo di testa ma la sua conclusione è stata respinta e l’occasione di riaprire la partita è quindi sfumata. Poco dopo, all’85’ Ferguson è stato poi sostituito dal giovane debuttante Adam Montgomery.

Infine, all’87’ è arrivato il quarto e ultimo gol della Svizzera. Nonostante ciò la Scozia, con 7 punti, è riuscita a chiudere terza nel girone 1 della Lega B. Gli scozzesi restano quindi davanti alla Macedonia del Nord, a quota zero punti, e sotto a Svezia (11) e Svizzera (16)

Il rientro di Ferguson a Casteldebole

Come sottolinea Massimo Vitali su Il Resto del Carlino questa serata no è probabilmente dovuta agli straordinari di una stagione lunga.

In questo inizio di stagione infatti Lewis è instancabile: ha accumulato 1.076 minuti di gioco nelle 11 partite di campionato in rossoblù. Con 12 titolarità di seguito il ragazzo ha accumulato 136,76 chilometri di percorrenza sul tappeto verde (primato in Serie A). Raggiunge poi un totale di 17 partite tra la A e la sua Nazionale, dove ha giocato 534 minuti in 6 partite.

Spremuto da questo grande utilizzo Ferguson oggi torna a Bologna per cinque giorni di allenamento prima dell’impegno contro l’Udinese. Raffaele Palladino dovrà sfruttare questa piccola “pausa” per riaccendere il centrocampista scozzese, ma anche per decidere se dargli la dodicesima maglia da titolare.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook