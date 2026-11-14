Bologna, Ferguson conquista due primati in Serie A, grazie anche alle scelte di Palladino: i numeri record

Il miglior rinforzo del Bologna è già a Casteldebole. Lewis Ferguson è tornato ad occupare un ruolo centrale nel progetto rossoblù (di cui abbiamo parlato qui), lasciandosi alle spalle una stagione complicata dagli infortuni. Con Raffaele Palladino in panchina, il capitano scozzese ha ritrovato continuità e importanza, anche grazie a una nuova interpretazione del proprio ruolo.

I numeri di Ferguson in questo nuovo Bologna

I numeri delle prime undici giornate riflettono una presenza costante: Ferguson ha giocato tutti i 990 minuti disponibili, senza saltare una partita. Ma sono soprattutto le statistiche a evidenziarne il peso nella squadra. Con 136,76 chilometri percorsi è il calciatore che ha macinato più strada in Serie A, davanti a Ederson (126,12), mentre con 817 passaggi guida anche la classifica dei palloni giocati.

La nuova intuizione di Palladino

Una trasformazione che nasce anche da un’esigenza della rosa. Durante il mercato estivo, infatti, il Bologna non aveva individuato un’alternativa con caratteristiche simili a quelle di Remo Freuler. Palladino ha così deciso di intervenire dall’interno, arretrando Ferguson e affidandogli le chiavi della regia rossoblù.

Lo scozzese si è trasformato in un riferimento davanti alla difesa. I problemi fisici avevano in parte limitato la sua esplosività, ma non le qualità tecniche e la capacità di leggere il gioco. Caratteristiche che oggi gli permettono di gestire il possesso, dettare i tempi e garantire equilibrio alla squadra.

Ferguson, il Bologna vuole ripartire dal suo capitano

Il numero 19 è molto più di un semplice titolare ora: è un riferimento tecnico e caratteriale per il gruppo. La sua rinascita è anche il risultato di un’intuizione di Palladino, che ha saputo trovare una soluzione importante senza ricorrere al mercato. Il Bologna, il suo nuovo regista, lo aveva già in casa.

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