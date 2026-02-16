Il fotoracconto di Bologna-Parma 0-1

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Quando le cose vanno davvero male, succede anche di perdere una partita in cui si avrebbe meritato di vincere pur avendola giocata quasi tutta in inferiorità; ed è quello che è successo in Bologna-Parma 0-1.

Sì, perchè a prescindere di quello che si possa pensare dell’espulsione di Pobega (iniziano a essere un po’ tante, non credi Tommy?), è il Bologna quello che macina maggiormente gioco e che va più volte vicino alla rete.

Non è il Parma quello che si rende più pericoloso, anzi, i Ducali a volte sembrano quasi accontentarsi del pareggio pur di non rischiare la sconfitta. E il Bologna a lunghi tratti non sembra assolutamente in 10 contro 11.

Però, c’è sempre un però ultimamente. infatti alla fine della fiera una piccola disattenzione, dovuta forse alla stanchezza o forse alla sfortuna, proprio quando ormai le due formazioni erano nuovamente in equilibrio e il Bologna abbastanza in gestione, ecco la rete che consegna la vittoria agli ospiti.

Quest’anno deve andare così, evidentemente.

Il fotoracconto di Bologna-Milan 0-1

Rimane comunque la possibilità di guardare quella maglia lì, quella che tanto ci emoziona, sul campo casalingo e addosso ai nostri calciatori, e se è vero che abbiamo perso, è vero che non smetteremo di amarla.

Ecco quindi il nostro “fotoracconto”, uno slideshow (in apertura di articolo) con alcuni scatti della partita Bologna-Parma 0-1 ad opera di Damiano Fiorentini.

