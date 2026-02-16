Bologna FC
Il fotoracconto di Bologna-Parma 0-1
Rivivi con noi alcuni istanti di Bologna-Parma 0-1, con gli scatti di Damiano Fiorentini nel nostro fotoracconto
Quando le cose vanno davvero male, succede anche di perdere una partita in cui si avrebbe meritato di vincere pur avendola giocata quasi tutta in inferiorità; ed è quello che è successo in Bologna-Parma 0-1.
Sì, perchè a prescindere di quello che si possa pensare dell’espulsione di Pobega (iniziano a essere un po’ tante, non credi Tommy?), è il Bologna quello che macina maggiormente gioco e che va più volte vicino alla rete.
Non è il Parma quello che si rende più pericoloso, anzi, i Ducali a volte sembrano quasi accontentarsi del pareggio pur di non rischiare la sconfitta. E il Bologna a lunghi tratti non sembra assolutamente in 10 contro 11.
Però, c’è sempre un però ultimamente. infatti alla fine della fiera una piccola disattenzione, dovuta forse alla stanchezza o forse alla sfortuna, proprio quando ormai le due formazioni erano nuovamente in equilibrio e il Bologna abbastanza in gestione, ecco la rete che consegna la vittoria agli ospiti.
Quest’anno deve andare così, evidentemente.
Il fotoracconto di Bologna-Milan 0-1
Rimane comunque la possibilità di guardare quella maglia lì, quella che tanto ci emoziona, sul campo casalingo e addosso ai nostri calciatori, e se è vero che abbiamo perso, è vero che non smetteremo di amarla.
Ecco quindi il nostro “fotoracconto”, uno slideshow (in apertura di articolo) con alcuni scatti della partita Bologna-Parma 0-1 ad opera di Damiano Fiorentini.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook