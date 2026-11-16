Franco Colomba si rivede in Bernardeschi e promuove Cambiaghi: «Ha qualità difficili da trovare»

Franco Colomba conosce bene il ruolo dell’esterno offensivo. Lo ha interpretato per una carriera intera, facendo della velocità, della fantasia e della capacità di saltare l’uomo alcuni dei suoi punti di forza. Qualità che oggi ritrova in alcuni interpreti del Bologna di Palladino, a partire da Federico Bernardeschi, nel quale riconosce qualcosa del calciatore che è stato.

Ma il reparto rossoblù offre diverse alternative: da Cambiaghi a Orsolini, passando per Mbangula, il tecnico può contare su quattro profili capaci di garantire caratteristiche differenti. Come si gestisce, dunque, un gruppo con così tante soluzioni? E soprattutto, come si può valorizzare ogni elemento senza creare malumori?

Esterni, la forza della rotazione

Quattro giocatori per due corsie: un’opportunità importante, ma anche una situazione che richiede attenzione nella gestione del gruppo. Come riportato da “Stadio” nell’articolo di Dario Cervellati, Colomba considera le rotazioni una componente fondamentale del calcio moderno, soprattutto per chi ricopre il ruolo di esterno, tra quelli maggiormente sollecitati sul piano fisico. Mantenere lo stesso ritmo per novanta minuti non è semplice e diventa quindi necessario accettare anche un impiego più limitato.

«Bisogna comprendere che anche cinquanta o sessanta minuti possono essere sufficienti per dare un contributo importante. Può capitare che nell’ultima mezz’ora servano energie nuove. Mi sembra comunque che siano tutti ragazzi disponibili a mettersi al servizio della squadra», spiega l’ex rossoblù.

Una concorrenza così ampia, secondo Franco Colomba, può trasformarsi in un vantaggio concreto per Palladino. Avere a disposizione giocatori capaci di accelerare e creare superiorità nell’uno contro uno permette infatti di aggiungere soluzioni offensive e di sopperire, almeno per il momento, alla mancanza di un centrocampista con caratteristiche da vero regista.

In questo contesto diventa centrale anche il rapporto tra allenatore e squadra. Palladino sembra aver trovato la chiave per coinvolgere tutti, facendo comprendere l’importanza delle rotazioni e del contributo di ogni singolo elemento. «La capacità di convincere il gruppo fa la differenza. Oggi il calcio è molto faticoso: agli esterni viene chiesto di partecipare alla fase difensiva e a quella offensiva. Non è possibile farlo per tutta la partita».

L’ex tecnico sottolinea come le cinque sostituzioni rappresentino uno strumento prezioso per mantenere elevata l’intensità durante la gara, senza andare incontro a cali di rendimento. E con un reparto come quello rossoblù, rinunciare a qualcuno non deve necessariamente essere un problema: «Con esterni del valore di quelli del Bologna è giusto coinvolgerli tutti. Naturalmente, quando arrivano i risultati diventa tutto più facile, ma anche questi meccanismi contribuiscono a ottenerli. Una sostituzione non deve essere vista come qualcosa di negativo, purché il calciatore continui a sentirsi parte del progetto e degli obiettivi della squadra».

Cambiaghi, una risorsa per gli esterni rossoblù

Tra i giocatori che hanno attirato l’attenzione di Colomba c’è Nicolò Cambiaghi, reduce da una prova importante con la Nazionale contro la Francia. L’ex rossoblù ne apprezza soprattutto la capacità di cambiare ritmo e di mettere i compagni nelle condizioni migliori per concludere.

Il suo passo, secondo Colomba, è una qualità che non appartiene a molti esterni, neppure a quelli delle squadre più importanti. Non a caso, anche Mancini ha saputo riconoscerne le potenzialità. «Riesce a partire da fermo e cambiare passo, una qualità difficile da trovare. Inoltre, sa mettere in mezzo palloni molto interessanti».

Proprio la rete di Pio Esposito contro la Francia diventa un riferimento per gli attaccanti del Bologna. Quando si può contare su un giocatore capace di servire palloni del genere, infatti, diventa fondamentale saperli trasformare in occasioni concrete. Per farlo occorrono movimenti corretti, capacità di attaccare il primo palo e una buona occupazione dell’area di rigore. «Serve intesa tra chi prepara l’azione e chi deve finalizzarla», aggiunge Colomba.

A Casteldebole, tuttavia, a Cambiaghi è stato chiesto più volte di crescere anche sotto porta, trovando maggiore concretezza e provando a essere protagonista in prima persona nella fase realizzativa. Un aspetto sul quale l’ex rossoblù intravede margini di miglioramento, pur riconoscendo quanto sia già prezioso il suo contributo nella costruzione delle occasioni.

«Avere un giocatore come lui, capace di creare occasioni e servire i compagni dalla fascia, è già un vantaggio considerevole. Credo che ci saranno stagioni in cui riuscirà a segnare qualche gol in più e altre in cui ne farà meno. Sicuramente può lavorare anche su questo aspetto».

A dimostrazione di come anche la capacità realizzativa possa crescere con il tempo, Colomba richiama gli esempi di Orsolini e Ndoye. Quando sono arrivati a Bologna, nessuno dei due era abituato a segnare con continuità. Poi il percorso è cambiato, soprattutto per il numero sette rossoblù, che ha imparato a interpretare meglio i movimenti offensivi e a concludere le azioni. «Con Vincenzo Italiano è arrivato a segnare 15 gol in un campionato».

Mbangula e Orsolini, qualità differenti

Tra i nomi sui quali si sofferma Franco Colomba c’è anche quello di Mbangula. Il suo esordio da titolare con la maglia rossoblù, impreziosito dalla tripletta realizzata a San Siro contro il Milan, aveva acceso grandi aspettative. Per l’ex Bologna, però, è importante valutare il rendimento del giocatore senza pretendere che ogni prestazione raggiunga lo stesso livello.

La partenza è stata incoraggiante, ma non si può pensare che riesca sempre a ripetere una prestazione come quella contro il Milan o che sia immune da errori, anche nelle occasioni apparentemente più semplici. Colomba, comunque, non rinuncerebbe certo a qualche altra sorpresa: «Se ogni tanto riesce a inventarsi una tripletta, tanto meglio: è chiaro che la accettiamo volentieri».

Sull’altra corsia c’è invece Riccardo Orsolini, ormai una certezza per il Bologna quando si parla di gol. In passato la presenza di molti concorrenti nel reparto offensivo gli ha creato qualche difficoltà, ma la sua capacità di trovare la porta continua a rappresentare un elemento prezioso.

Colomba riconosce soprattutto la crescita del numero sette nella lettura delle situazioni offensive e nella capacità di farsi trovare al posto giusto per concludere. «La sua capacità di arrivare alla conclusione e trovare il gol è una qualità da sfruttare. Ha imparato a leggere meglio le situazioni, a seguire i movimenti richiesti dall’allenatore e a farsi trovare nel posto giusto per concludere».

Per l’ex rossoblù, le reti di Orsolini hanno un peso che va ben oltre il semplice dato statistico: sono determinanti per la squadra. Un giocatore ormai simbolo del Bologna, al quale augura di continuare a lasciare il segno: «È ormai una bandiera del Bologna e un elemento fondamentale. Ci auguriamo che continui a fare tanti toc-toc».

Attaccanti, serve più concretezza

La qualità degli esterni, però, deve trovare riscontro anche nel lavoro delle prime punte. A Parma, Palladino ha scelto di invertire la posizione degli esterni, riportandoli sulla fascia del rispettivo piede naturale per agevolare la ricerca del fondo e la possibilità di mettere palloni in area. Una soluzione che chiama direttamente in causa gli attaccanti centrali, da Piccoli a Dovbyk, passando per Enem.

Secondo Franco Colomba, il passaggio successivo deve essere proprio quello di sfruttare maggiormente il lavoro dei compagni sulle corsie laterali. Gli esterni rossoblù hanno infatti le caratteristiche per diventare importanti uomini assist, ma serve qualcuno in grado di trasformare i loro suggerimenti in gol.

L’ex rossoblù torna così all’esempio della Nazionale e alla rete di Pio Esposito contro la Francia, individuandola come un riferimento per il reparto offensivo del Bologna. «Gli attaccanti devono essere capaci di trasformare in occasioni da gol il lavoro degli esterni, che hanno tutte le qualità per diventare importanti assist-man. Il gol di Pio Esposito con la Nazionale contro la Francia rappresenta un esempio e un’indicazione da seguire anche per le punte del Bologna».

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